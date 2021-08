Oftest hører man om svindlere, der udgiver sig for at være fra politiet eller fra banken, når de prøver at få fat i din pung og dine personoplysninger.

Men nu er svindlerne begyndt at gå mere kreative veje.

Nordjyllands Politi er nemlig ude og advare mod en mand, der udgiver sig for at være VVS'er.

Han ringer så på folks døre og siger, at han skal lave varmekontrol på boligen. Det skriver politiet på Twitter.

Politiet i Nordjylland har fået en del anmeldelser på manden, der opererer i Aalborg, Nørresundby og Brønderslev.

Politiet opfordrer derfor til, at man skal være kritisk og se ID, når en fremmed pludselig banker på døren og vil ind.

Og er der noget mistænkeligt i gærde, så skal man anmelde det til politiet.

Politets signalement af manden lyder: