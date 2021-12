Blå blink skar gennem aftenmørket, da Københavns Politi tirsdag aften modtog en melding om et muligt skyderi på Rentemestervej i Københavns Nordvestkvarter.

Ved politiets ankomst på stedet traf de en tilskadekommen mand. Han var ikke ramt af skud, men måtte behandles af en ambulance, og senere blev han afhørt af politiet.

Siden gårsdagens hændelse har det svævet i det uvisse, om der var tale om et decideret skyderi, sådan som anmeldelsen til politiet gik på.

Onsdag eftermiddag oplyser Københavns Politi, at de har haft lejlighed til at afhøre den forurettede og vidner på stedet.

»Den forurettede er blevet passet op af flere p.t. ukendte gerningsmænd og udsat for vold.«

»Det er korrekt, at der blev hørt et højt brag på stedet, men den forurettede er ikke blevet ramt af skud. Under søgningen på gerningsstedet har vi fundet et patronhylster, som var løs ammunition,« skriver Københavns Politi i en mail til B.T. København.

Motivet for overfaldet er fortsat ukendt, oplyser politiet, der ikke kan oplyse yderligere om sagen på nuværende tidspunkt - ej heller om de kæder overfaldet sammen med den aktuelle bandekonflikt mellem gadebanden NNV og rockerklubben Satudarah.

En voldelig konflikt mellem de to grupperinger var årsag til, at politiet 17. november indført to visitationszoner i byen. Den ene omfattede dele af Nørrebro, København NV og Ydre Østerbro. Den anden blev indført i Brønshøj.

»Vi vil ikke acceptere, at konflikten mellem de to grupperinger udvikler sig,« lød det dengang fra Københavns Politis politidirektør, Anne Tønnes, i en pressemeddelelse.

Politiet tog visitationszonerne i brug som et værktøj til at skabe tryghed for borgerne ved at kontrollere, at personer ikke kunne færdes med våben i områderne.

I perioden er der i alt foretaget 15 visitationer, og det har medført 1 sigtelse. Men nu ophæves zonerne. Det sker onsdag fra klokken 18.

Københavns Vestegns Politi, som også har haft indført visitationszoner i deres politikreds, forsikrer dog om, at de vil fortsætte indsatsen mod de kriminelle miljøer.

»Vi fortsætter patruljeringen, og vores betjente har mulighed for at visitere og ransage, hvis de støder på mistænkelige personer. Derudover vil vi også i den kommende tid holde meget skarpt øje med situationen i bandemiljøet,« siger politiinspektør Michael Hellensberg i en pressemeddelelse.

Samtidig understreger han, at opholdsforbud og visitationszoner kan blive genindført med kort varsel, hvis det viser sig nødvendigt.