Da Lykke Teglgaard Worm og hendes mand overtog mandens bedsteforældres hus på landet, troede de, at det var en drøm, de var ved at indfri. Men nu frygter de, at drømmen ender som et mareridt.

De er nemlig en af 25.000 husstande, der lige nu går og venter på at finde ud af, om deres ejendomsskat kommer til at stige med flere tusinde kroner om måneden.

Deres ejendomsskat risikerer at stige, fordi vurderingsstyrelsen lige nu revurderer, om en lang række ejendomme er landbrugsejendomme, erhvervsejendomme eller beboelsesejendomme. Beboelsesejendomme beskattes en del højere end landbrugsejendomme.

Og det vil være katastrofalt for den lille familie, hvis de bliver pålagt den ekstra skat, som de regner med bliver mindst tre gange så høj, som den nuværende ejendomsskat, fortæller Lykke Teglgaard Worm til B.T.

»Vi sidder hammerstramt i det. Hvis vi skal betale en ekstra udgift på et par tusinde mere om måneden, bliver vi nødt til at overveje at sælge huset,« siger hun.

En af grundene til, at familien sidder stramt i det økonomisk, er, at de valgte at bygge et nyt hus i 2021 efter at have overtaget gården fra Lykke Teglgaard Worms mands bedsteforældre i 2016.

Hun fortæller, at det gamle hus var fyldt med fugt og generelt var i dårlig stand. Derfor virkede det som en fornuftig beslutning at bygge et nyt hus på grunden.

Men det er netop det nye hus, der gør, at familien formentlig ikke kan få hjælp af den overgangsordning, der ellers er lavet til at hjælpe boligejere, der ender i en svær økonomisk situation. Overgangsordningen gør, at den højere udgift først træder i kraft, når huset bliver solgt.

Problemet for Lykke Teglgaard Worm og hendes familie er, at den ordning ikke gælder, hvis man bygger nyt på grunden. Og fordi reglerne gælder med tilbagevirkende kraft til 2021, tror de ikke, at de er dækket af ordningen.

Derfor bliver reglerne ændret Grunden til skattestigningen er, at Vurderingsstyrelsen vil ændre kategoriseringen af en gruppe ejendomme fra landejendomme til ejerboliger. Hvis en grund mest bruges som landbrugsgrund, betaler man en del mindre i ejendomsskat end for en grund, der primært bruges som bolig. Nu kan især mindre landbrug altså risikere at blive rykket fra den billige til den dyre kategori. I et såkaldt styringssignal, der fortæller, hvordan en lov skal håndhæves, opstiller styrelsen en række kriterier for, hvornår en bolig skal i en anden kategori end tidligere. Blandt andet hvilke afgrøder der dyrkes på grunden, og hvilke og hvor mange husdyr der holdes på grunden, har indflydelse på, om man fremover bliver beskattet som landbrugsgrund eller beboelsesgrund. Det er altså forskellen på de to, der kan have stor indflydelse på ejendomsskatten.

De er dog ikke sikre.

Det har nemlig ikke været muligt at finde ud af, om de bliver ramt af højere udgifter og i så fald hvor hårdt.

»Det virker, som om vurderingerne flyver i øst og vest. Der er ingen, der ved, hvem der bliver ramt, og hvem der ikke gør. Det virker ikke, som om der er nogen, der har styr på det,« siger hun.

Lykke Teglgaard Worm fortæller, at hun og manden forsøger at holde hovedet koldt, indtil de finder ud af, om de bliver pålagt den højere skat. Men hun siger, at det er svært, fordi der er så meget på spil. Derfor kan familien heller ikke undgå at blive frustreret, fortæller hun.

»Alt, hvad vi har knoklet for, alle de penge, vi har lagt, alt, der er sparet op. Er det bare spildt nu? River de bare tæppet væk under os?« spørger hun.

Specielt for Lykke Teglgaards Worms mand er det svært ikke at vide, om de er købt eller solgt. Det var mandens bedsteforældre, der før ejede gården, som Lykke og manden overtog i 2016. For hendes mand er der et følelsesmæssigt aspekt i sagen, siger hun.

»Det er et livsværk, der går tabt, hvis vi bliver nødt til at sælge. Han har drømt om at bo her, siden han var en lille dreng. Hans bedsteforældre fejrede krondiamantbryllup her. Det var et vilkår, da jeg lærte ham at kende, at vi skulle bo her. Det var hans drøm,« siger hun.

Svar fra Vurderingsstyrelsen til B.T. om sagen B.T. har været i kontakt med Vurderingsstyrelsen for at forsøge at få svar på, om Lykke Teglgaard Worms ejendom er dækket af overgangsordningen. De fortæller, at de ikke kan udtale sig om sagen grundet tavshedspligt. Det har ikke været muligt at få svar på, hvornår familien får svar. Det har heller ikke været muligt at få svar på, om borgere, der ikke er dækket af overgangsordningen, kan få hjælp. Styrelsen henviser til en pressemeddelelse om sagen. Tidligere har Poul Taankvist, Poul Taankvist, der er direktør i Vurderingsstyrelsen, givet følgende svar til B.T., da vi foreholdt styrelsen borgernes kritik af omkategoriseringen: »Det er vigtigt, at ejendomme vurderes og beskattes rigtigt i forhold til, hvad ejendommene faktisk bliver benyttet til. Vi er klar over, at for nogle ejendomsejere kan det få store konsekvenser at få ejendommen placeret i en ny kategori. Derfor vil jeg gerne gøre opmærksom på, at vi med en overgangsordning giver disse ejendomsejere mulighed for at beholde deres nuværende kategorisering og beskatning, indtil de sælger ejendommen,« siger han.

Hvis familien bliver ramt af de stigende udgifter, kan det også blive problematisk at få grunden solgt, fordi værdien af ejendommen vil falde, hvis udgifterne stiger så meget, som de frygter, fortæller Lykke Teglgaard Worm.

»Kan man overhovedet sælge noget, der er så dyrt at bo i?« spørger Lykke Teglgaard Worm retorisk.

»Vi frygter, at vi ikke har råd til at blive boende, samtidig med at vi frygter, at vi ikke kan sælge uden at ende i gæld. Hvis vi bliver ramt, er vi heldige, hvis vi kommer herfra med nul kroner,« siger hun.

Familien regner med, at de finder ud af, om deres udgift bliver ændret inden for de næste par uger. Indtil da forsøger de at slå koldt vand i blodet, fortæller Lykke Teglgaard Worm.

»Hvis vi havde vidst det her, havde vi aldrig bygget et nyt hus og var nok ikke flyttet ind. Jeg synes, det er rigtig svært,« siger hun.

B.T. har været i kontakt med Vurderingsstyrelsen for at forsøge at få svar på, om grunde som Lykke Teglgaard Worms bliver omkategoriseret, og om de er indbefattet af overgangsordningen. Det har de ikke ønsket at svare på. Styrelsen henviser til en pressemeddelelse om emnet og har ellers ingen kommentarer. Du kan læse styrelsens fulde svar og et svar, de tidligere har givet, i faktaboksen herover.