»Vi vil hjælpe psykisk sårbare mennesker med at finde sociale fællesskaber.«

Sådan beskriver Camilla Ellegaard Olesen ideen bag det projekt hun i januar var med til at stifte – 'Et fælles skridt'.

Og fredag aften skete der noget, hun kun havde turde drømme om:

Projektet 'Et fælles skridt' løb med prisen for 'Årets Ildsjæl 2021' da årets FrivilligGalla i Odense løb af stablen.

Det var på SIND Værestedet Stoppestedet, hvor Camilla Ellegaard Olesen var frivillig, at ideen til 'Et fælles skridt' opstod.

Et projekt, der skal hjælpe psykisk sårbare med at turde deltage i – og blive en del af – sociale fællesskaber i foreninger.

»Vi observerede under og efter corona, at flere psykisk sårbare følte sig afskrevet fra det sociale. Alle har givetvis oplevet den momentvise ensomhed under corona – men det må ikke blive kronisk,« siger Camilla Ellegaard Olesen.

»Det er svært at åbne døren hos sociale og frivillige foreninger, når barrieren er, at man føler sig afskrevet og helt undgår at banke på. Hvis ingen banker på, så er der heller ingen, som åbner. Det synes vi var ærgerligt og vi tænkte, at det må der findes en løsning på. Ingen skal være uønsket alene, særligt ikke med en psykisk sårbarhed.«

Det var en rørt og glad Camilla Ellegaard Olesen, der fredag aften kunne modtage en pris på vegne af 'Et fælles skridt' ved årets FrivilligGalla. Foto: Privat Vis mere Det var en rørt og glad Camilla Ellegaard Olesen, der fredag aften kunne modtage en pris på vegne af 'Et fælles skridt' ved årets FrivilligGalla. Foto: Privat

Som deltager i projektet får man præsenteret lokale muligheder for foreningsliv og socialt samvær. Det kan blandt andet være deltagelse i en læsegruppe eller en roklub.

»Vi forsøger at finde de bedste løsninger for deltagerne, så de får en tryg og nem vej ind i de forskellige sociale fællesskaber,« Camilla Ellegaard Olesen.

»Dem, der kommer er typisk nogen, der på en eller anden måde har slået sig i forsøget på at finde et socialt fællesskab – eller måske har de aldrig prøvet at være en del af et.«

Hvad er FrivilligGalla? FrivilligGalla er et årligt arrangement, der hylder sociale foreninger, som gør en særlig indsats for socialt udsatte og sårbare i Odense. Det er Odense Kommune, der står bag gallaen, hvor der uddeles i alt fem priser. Hovedprisen er Ildsjæleprisen, som i år blev tildelt 'Et fælles skridt'. Med prisen følger 25.000 kroner. De resterende fire priser fordeler sig i år således: Vinder af Kickstarteren: IT-assistenten OUH

Vinder af Den Bæredygtige: Stop Spild Lokalt Odense

Vinder af Holdspilleren: Social Sundhed Odense

Vinder af Stjernen: Grethe Hansen Kilde: Odense Kommune

Projektet startede i januar 2021 og Camilla Ellegaard Olesen fortæller, at konceptet stadig er i rivende udvikling.

Derfor var det også et stort skulderklap, så tidligt i forløbet, at løbe med hovedprisen ved FrivilligGalla 2021.

»Jeg blev helt vildt rørt da jeg stod deroppe. Det kom virkelig bag på mig og jeg var helt overvældet over, hvad der skete. Jeg har faktisk stadig svært ved at forstå, at vi har vundet. Det er en stor anerkendelse af projektet og det betyder rigtig meget for os,« siger Camilla Ellegaard Olesen.

Fremadrettet håber hun, at foreningslivet vil øge deres fokus på håndtering af psykisk sårbare.

»Vi kunne godt tænke os, at foreningerne bliver klædt på til at være psykiatri venlige. Der er nødt til at være nogen i det sidste led, som foreningerne jo er, der har redskaberne til at gøre det lettere for dem, som kommer med psykiske sårbarheder.«