Det er ikke ufarligt for hunde at blive luftet i en af Københavns mest velbesøgte parker.

31-årige Linnea Fabricius luftede søndag formiddag sin hund Mozart i Nørrebroparken.

Da hun undervejs drak en kop kaffe ved en café, begyndte den halvt år gamle dalmatinerhvalp at opføre sig underligt.

»Han opførte sig, som om han var faldet ned fra månen. Han virkede helt disorienteret og stirrede lige ud i luften,« fortæller Linnea Fabricius til B.T.

Hun anede straks uråd og kontaktede et dyrehospital, som var søndagsåbent.

Her lykkedes det at få en tid senere samme eftermiddag.

»De undersøgte ham og kunne se, at han havde neurologiske forstyrrelser. Hans pupiller var udvidede, og han reagerede ikke, som han skal,« siger Linnea Fabricius.

Mozart blev indlagt på dyrehospitalet, og Linnea Fabricius var naturligvis bekymret.

Linnea Lorenzen Fabricius er chokeret over, at nogen har efterladt narko i Nørrebroparken, hvor der både leger børn og luftes hunde. Foto: Malene Nelting Vis mere Linnea Lorenzen Fabricius er chokeret over, at nogen har efterladt narko i Nørrebroparken, hvor der både leger børn og luftes hunde. Foto: Malene Nelting

»Han ville ikke spise eller drikke noget. Men gudskelov fik jeg en opdatering fra dem i går aftes om, at det var lykkedes at få noget mad i ham,« siger hun.

Dyrehospitalet kunne samtidig oplyse, at de havde narkotestet Mozart.

Det viser sig, at han var forgiftet med amfetamin.

»Det er uhyggeligt. Jeg er vred over, at folk ikke rydder op efter sig selv. Hvordan man fester i weekenden, styrer man selv. Men jeg synes, det er virkelig dårlig stil at smide det i en park, hvor der leger børn og luftes hunde,« siger Linnea Fabricius.

Mozart pupiller var udvidede, efter han havde indtaget narkoen. Foto: Privatfoto. Vis mere Mozart pupiller var udvidede, efter han havde indtaget narkoen. Foto: Privatfoto.

Hun har efterfølgende skrevet opslag i en lokal borgergruppe på Facebook for at advare andre hundeejere.

Samtidig sender hun opfordring til folk om at rydde op efter dem selv.

»Vi har også alle de her nikotinposer, som er dødsensfarlige for hunde at spise. Smid nu de ting i skraldespanden. Det er derfor, de er der,« siger Linnea Fabricius.

Efter at være blevet interviewet af B.T., er Linnea Fabricius igen blevet kontaktet af dyrehospitalet.



Herfra lyder beskeden, at Mozart efter omstændighederne har det bedre, og at hun godt må hente ham.