Linda Rosenmai er kommet for sent på arbejde 13 gange siden den 12. august.

Og det er vel og mærke på sit helt nye arbejde.

»Jeg kan ikke bare tage et tog tidligere. Her går jo kun et tog i timen, så når toget er aflyst eller forsinket, så er det meget frustrerende,« siger hun.

En gentagende oplevelse, der senest efter fredagens togkaos nu får hende til at råbe op

I sommeren 2021 flyttede Linda Rosenmai til Thyholm, og fik i den forbindelse et nyt arbejde på en folkeskole i Holstebro.

Men lige siden hendes første arbejdsdag, har hun været ramt af togaflysninger hos Arriva, der har resulteret i, at hun gentagne gange er kommet for sent på arbejde.

»Det er ekstra kritisk at komme for sent på arbejde, når man arbejder på en uddannelsesinstitution. Man stiller krav om, at eleverne skal komme til tiden, og så kommer man selv for sent,« siger Linda Rosenmai.

»Det duer jo bare ikke.«

Linda Rosenmai fortæller, at hun – af flere årsager – ikke har lyst til at tage bilen på arbejde. Derfor er hun afhængig af, at den kollektive trafik fungerer.

»Jeg er med til at betale for den kollektive trafik. Og så mener jeg også, at man bør kunne forvente, at det fungerer. Der er selvfølgelig forskel på, hvad årsagen til forsinkelsen er,« siger Linda Rosenmai.

Hun fortæller, at hun i skrivende stund har indsendt tæt på 20 klager til Arriva. Både i forbindelse med turen til arbejde og i private sammenhænge.

Men samtidig slår hun fast, at hun ikke mener, at det udelukkende er Arrivas skyld.

»Det er ikke fordi, at jeg som sådan synes, at Arriva gør det dårligt. Men jeg synes togdriften i Jylland generelt er dårlig« siger hun.