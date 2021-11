Normalt kan du spise ål og wienerschnitzel på den legendariske Viuf Kro.

Siden 1897 har borgerne i den lille sydjyske by nord for Kolding kunne få dagens ret og en tår over tørsten på den gamle kro.

Men det er måske snart slut.

Ifølge JydskeVestkysten er kroen ved at blive solgt, og snart bliver det måske mælk, rugbrød og grøntsager, kunderne kan komme efter i stedet.

Dagligvarekæden Rema 1000 har nemlig indgået en betinget købsaftale med kroens ejer, og det kan betyde, at der snart skyder en spritny discountbutik op på grunden, hvor kroen i dag ligger.

Kæden er også på vej til Lunderskov, og nu skal der laves nye lokalplaner, før butikkerne bliver til virkelighed.

Koldings borgmester Jørn Pedersen fra Venstre har selv været aktiv for at trække kæden til de to byer, og nu glæder han sig over udsigten til nye dagligvarebutikker i området.

»I Lunderskov har det jo længe været efterlyst, at der kom et alternativ til Brugsen, efter at Kiwi lukkede, så det er rigtig dejligt, at det lykkes nu. Og i Viuf giver det rigtig god mening at få en dagligvarebutik. Det er jo et område, hvor vi boligudvikler rigtig meget, så det er glædeligt, at det lykkes nu,« siger han til JydskeVestkysten.