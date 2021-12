Går du rundt med en drøm om at have din helt egen grillbar, hvor du kan lange hottere og pølsemix over disken?

Så har du nu en helt unik mulighed – for du kan nu blive den næste, der skal drive den ikoniske grillbar Flyvergrillen videre.

Det oplyser erhvervsmæglerfirmaet Andresen Erhverv i en pressemeddelelse.

Det er næste år et halvt århundrede siden, at flyentusiaster, pølsebegejstrede danskere og andre første gang kunne søge ud mod enden af Amager Landevej i Kastrup for at spise hotdogs, mens man har set fly lette og lande i Københavns Lufthavn.

I begyndelsen var det blot en flytbar isbil, der stod på stedet. Så blev det en grillbar med indendørs siddeplads, og siden er der også kommet en tilstødende legeplads til.

Men nu er det slut for Jannie Eilsø, der siden 1991 har drevet Flyvergrillen:

»Jeg har nu gjort op med mig selv, at det er tiden til at pleje andre interesser, og der er også kommet børnebørn til, som tiden skal bruges på,« siger hun i pressemeddelelsen og fortsætter:

»Jeg har nu drevet Flyvergrillen i 30 år og har sammen med fantastiske medarbejdere oparbejdet Flyvergrillen til en rigtig god forretning, og jeg vil glæde mig til at byde de nye lejere velkommen. Jeg er stolt over, at Flyvergrillen er blevet kendt og besøgt af så mange, også faste kunder, og har udviklet sig til en københavnsk seværdighed.«

Helt slut er det dog ikke for hende, da hun fortsat vil eje Flyvergrillen og være udlejer af stedet.

Hos Andresen Erhverv, der skal stå for at finde de rette til at drive stedet videre, lyder det, at det er »en spændende opgave«:

»Ejendomsmæglerfrasen: 'Sjældent udbudt' er vel næppe mere passende end her,« siger direktør Jeanette Andresen.

Hvis du kunne være interesseret i at drive Flyvergrillen, skal du kontakte Jeanette Andresen på telefonnummer 26 22 51 11.