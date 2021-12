Det lille tog kører rundt og rundt, og store børneøjne følger nysgerrigt med. Ved siden af spilles der høj musik og såkaldte juicere mikser en ‘pick me up’.

Sådan er det i hvert fald på Aarhus Banegård, hvor det beundrede modeltog står midt i en Joe & The Juice.

Og det vækker harme ved byrådspolitiker Janus Boye.

“Det er trist og ærgerligt, at den står derinde, og det fratager en magisk oplevelse fra børn, der venter på at skulle ud i verden, eller på at deres mor og far kommer hjem,” siger Janus Boye, der er byrådspolitiker for Socialdemokratiet.

Modeltogets nuværende placering i Joe & The Juice.

Han er sikker på, at togets placering har en påvirkning på populariteten.

“Der afholder rigtig mange fra at gå hen til toget. De er sikkert rare i Joe & The Juice, men der er også en del blandede holdning til den høje musik. Mange aarhusianere har barndomsminder fra det modeltog,” siger han og fortsætter:

“De synes, det er forfærdeligt, det står der, og kunne aldrig finde på at gå derind med deres barn eller barnebarn. Jeg håber, vi kan give det tilbage til aarhusianerne, hvor det fortjener at være og samtidig gøre noget godt for pengene.”

Skal modeltoget rykkes?

Det koster 2 kroner at køre med modeltoget, og pengene går nemlig til velgørende formål, og Janus Boye er sikker på, at man ville kunne samle mere ind, hvis modeltoget havde en anden placering.

“Hvis den stod et bedre sted, ville der også blive kørt flere ture med den. Vi har den her gode ordning med, at pengene går til et godt formål, hvorfor skal den så stå derinde og være en skygge af sig selv?” spørger politikeren.

Han mener ikke kun, det er ærgerligt for brugerne af modeltoget, men også for Banegården.

“Der er mange mennesker, der bruger rigtig meget tid på banegården. Så synes jeg, det er lidt trist, at det første indtryk, man får af vores by, er et lidt trist rum. Året rundt kan man blive mødt af facere lige der, så burde togbanen også kunne komme derud, så vi kunne få det gjort en smule mere rart,” siger han.

Han understreger samtidig, at der i øjeblikket er et stort juletræ i forhallen på Banegården. Derfor kan han ikke forstå, at modeltoget ikke kan få plads.

Det er DSB, der står for modeltogets placering, dog ikke helt enig med ham i.

“Vores prioritering og vurdering har været, at det ikke er hensigtsmæssigt at stille det der. Det ville være meget udsat. Man kan også se, det er meget besværligt med juletræet, når det er der, ” siger Jørgen Dyrendal Rasmussen, der er chef for stationsservice ved DSB.

Dermed ser det ikke ud til, at modeltoget ændrer placering lige foreløbig.