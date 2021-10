De seneste par dage har dele af Aalborg Portlands produktion stået stille.

Det gjorde den, fordi en række timelønnede medarbejdere på cementfabrikken ikke var tilfredse med trivselsniveauet.

Nu træder ledelsen yderligere ind i sagen i form af et møde, de på mandag vil holde med medarbejderne.

Thomas Uhd, der er kommunikationschef for Aalborg Portland, skriver til B.T., at der onsdag og torsdag har været faglige møder.

Torsdag morgen var ledelsen med til at svare på eventuelle spørgsmål fra de medarbejdere, der havde nedlagt arbejdet.

»Herefter er der aftalt nyt møde på mandag for at drøfte videre skridt i forhold til kritikpunkterne, der er rejst. Altså ret udramatisk og med en god dialog mellem medarbejdere og ledelse,« skriver han til B.T.

Formanden for industrigruppen i 3F i Aalborg, Benny Vinther Jensen, kunne onsdag fortælle B.T., at trivslen er et tilbagevendende problem.

»Det var der faktisk også sidste år, hvor man blev enige om en række ting for at forbedre trivslen. Men det er formentlig stadig problemer, hvilket er grunden til, at de har nedlagt arbejdet,« sagde han.

Benny Vinther Jensen skønnede, at arbejdet blev nedlagt af cirka 100 timelønnede medarbejdere, og at trivselsproblemerne varierede fra medarbejder til medarbejder.

»Det strækker sig mellem miljø, trivsel og ganske almindeligt velbefindende,« sagde han.