Dårligt vejr, corona og black friday. Udfordringerne for pakkefirmaerne har på det seneste været mange, men for Bring slutter strabadserne ikke der.

»Desværre skete der det uheldige, at en lastbil på vej til Aalborg punkterede torsdag morgen.«

Sådan lyder meldingen fra Matilda Adelborg, der er pressechef for firmaet i Danmark og Sverige.

Det drejer sig om cirka 700 pakker, og punkteringen har selvsagt skabt ekstra travlhed hos Bring.

»Det gjorde, at der blev lidt forsinkelser, og derfor sætter vi ekstra biler ind både i dag (torsdag, red.) og i morgen. Der kommer otte ekstra biler i morgen for at få de sidste pakker ud under juletræerne,« forklarer hun overfor B.T.

Du skal dog holde øje med din telefon 24. december, hvis du stadig går og venter på en pakke fra firmaet.

»Når det drejer sig om de pakker, vi først leverer fredag, så kommer vi proaktivt til at kontakte alle modtagerne for at høre, om de fejrer jul på deres egen adresse eller en anden.«

Er du på en anden adresse end din egen, kører Bring i stedet pakken derhen. Men Matilda Adelborg tør ikke garantere, at alle pakker når frem, selvom hun lover, at virksomheden gør, hvad de kan.