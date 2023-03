Lyt til artiklen

Efter sommerferien stopper Københavns Kommune støtten til, at der kan gives skolemælk på byens skoler.

'Fra skoleåret 23/24 er det ikke længere muligt at købe skolemælk på dit barns skole. Børne- og Ungdomsudvalget besluttede i forbindelse med kommunens budget for 2023, at skolemælksordningerne på folkeskolerne i Københavns Kommune skal ophøre,' skriver Københavns Kommune tirsdag klokken 13 i en besked til forældrene.

Det har været fremme, at der vil blive sparet 1,5 millioner kroner om året ved at droppe skolemælken i Københavns Kommune.

Men det er helt andre årsager, der nævnes i beskeden til forældrene.

'Afskaffelse af skolemælk sker for, at skolens tekniske personale skal bruge mindre tid på håndtering af skolemælksordningen,' skriver kommunen til forældrene, og tilføjer:

'Desuden sker det af klimamæssige hensyn, da afskaffelse af skolemælksordningen medfører mindre affald, samt at færre tunge køretøjer skal køre gennem byen.'

Og så passer skolemælk ikke ind i Københavns Kommunes strategi.

'Derudover passer afskaffelsen af skolemælk godt ind i Københavns Kommunes Mad- og Måltidsstrategi, som bl.a. har fokus på at reducere forbruget af animalske produkter for at nedbringe klimabelastningen ved et måltid,' slutter beskeden.

Ordningen med skolemælk blev startet som pilotprojekt i 1991 og har været permanent på landets skoler siden 1993, altså i 30 år.

B.T. har forsøgt at få Jakob Næsager (K), der er børne- og ungeborgmester i Københavns Kommune til at svare på, hvad der er den reelle årsag til, at kommunen dropper støtten til skolemælken, men meldingen fra kommunen, er, at han tirsdag ikke har mulighed for at udtale sig.