Den populære bagerikæde Lagkagehuset har færdigbagt endnu et minus.

Senest regnskab viser således et underskud på 89,4 millioner kroner.

Det skriver Børsen.

Dermed er det samlede underskud nu på mere end en halv milliard kroner, siden Lagkagehuset i 2016 fik nye ejere – helt præcist siger minusset 541,9 milliarder kroner.

Men det er tilsyneladende ikke noget, der bekymrer hos topledelsen.

»Når du vil have høj vækst og investerer meget, er overskud på bundlinjen ikke et mål på kort sigt. Det er ikke det, vores ejere kigger på,« siger Jason Cotta, direktør i Lagkagehuset, til Børsen.

Han understreger, at det i øjeblikket er vigtigst at investere i de efterhånden mere end 120 butikker i Danmark, London og New York, der gerne skulle blive til endnu flere.

Og selvom selskabet forventer den højeste vækst nogensinde i 2022, er der endnu ikke noget mål for, hvornår tallene på bundlinjen skal være sorte.

Lagkagehuset er ejet af Nordic Capital, der ifølge Børsen har investeret mere end 54 milliarder kroner i 43 selskaber.

Senest har kæden dog taget overskrifter af helt andre årsager, da man meldte ud, at man ændrede navnet på kagemænd og kagekoner til 'kagepersoner'.