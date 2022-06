Lyt til artiklen

Lagkagehusets beslutning om at kalde kagemænd og kagekoner for »kagepersoner« har nu kostet butikskæden mindst en kunde på den politiske højrefløj.

Dansk Folkepartis tidligere formand og nuværende værdiordfører, Pia Kjærsgaard, har fået nok og boykotter nu Lagkagehuset.

»Jeg gider ikke gå ind i sådan en butik, der taler om kagepersoner. Jeg går i den lokale bager i stedet for. De finder ikke på sådan noget,« siger Pia Kjærsgaard og fortsætter:

»Jeg undrer mig i øvrigt over, hvordan de vil lave sådan en kageperson. Før var man jo ikke i tvivl?«

Jeg tror godt man kan få en kagekone og en kagemand stadigvæk. Man skal bare selv designe det som man vil.

»Jeg synes, det er en syg idé. Nu går det også ud over kagemænd og kagekoner. Det er altså for pjattet,« forklarer Pia Kjærsgaard.

Hun forklarer, at hun vælger at grine af det, men selvom man kan argumentere for, at det måske kan være lige meget om en enkelt butikskæde kalder deres produkter for kagemænd, kagekoner eller kagepersoner, så er selve udviklingen problematisk, mener hun.

»Det er ikke ligegyldigt, for det breder sig jo. Jo mere den slags ting her kommer i fokus, jo mere bliver vi vænnet til, at det skal være på den her måde,« siger hun og fortsætter:

Kagepersoner, nej tak. Kagemænd- og koner, ja tak. Pia Kjærsgaard er færdig med at gå i Lagkagehuset, da hun ikke ønsker at tage stilling til kønspolitik, når hun er ved bageren. Foto: Lagkagehuset Henrik B

»På et tidspunkt begynder vi at spørge os selv om vi gør skade på hinanden ved at betragte hinanden som mænd og kvinder. Det vil jeg modvirke. Samfundet er jo bygget op om, at vi består af mænd og kvinder. Man ryster på hovedet,« siger hun.

Lagkagehuset har valgt at kalde deres … menneskeformede kager for kagepersoner for at styrke mangfoldigheden i Danmark.

»For os er det vigtigt, at vi afspejler samtiden og omfavner den mangfoldighed, der er i samfundet og også giver muligheder til dem, som normalt ikke føler sig afspejlet i den binære kønsfremstilling,« siger Malin Gardeström, ansvarlig for brandmarketing og ekstern kommunikation hos Lagkagehuset.

Men det synes Pia Kjærsgaard er tåbeligt.

»Hold nu op. Livet er besværligt nok uden, at man skal forholde sig til kønsneutralitet, når man er hos bageren. Hvorfor kan vi ikke få fred for det?,« siger Pia Kjærsgaard.

Tror du ikke der er nogen derude, som har følt sig ekskluderet, fordi de ikke syntes det passede rigtigt på dem med hverken en kagekone eller kagemand?

»Nej, det tror jeg altså ikke.«

Jeg er ret sikker på, at når jeg skriver den her artikel og lægger den på Twitter, så skal der nok være nogen, der bliver sure?

»Twitter er elitens kloak. Der skal da nok være nogen, der er sure. Men eller ryster folk på hovedet af Lagkagehuset. Jeg tror ikke, at det her gør noget godt for dem,« siger Pia Kjærsgaard.