Afvis igen og igen din kræftsyge patient, når hun ringer efter lægehjælp.

Men skum fløden ved at indberette hendes telefonopkald som en egentlig konsultation, så der kommer penge fra statskassen.

B.T. kan nu afsløre, at Lægerne Saxe og Bennett på Amager har fået overført penge fra Region Hovedstaden for samlet 23 konsultationer af kræftsyg, de åbenbart ikke har udført.

Pengene skal nu betales tilbage, er meldingen fra Region Hovedstaden.

Kræftsyge Dunja Fogelberg Hansen var den første kræftpatient, der fortalte om den lange ventetid under coronarestriktionerne. 11 gange forsøgte hun forgæves sidste forår at blive set af egen læge, men da det endelig skete, havde hendes lungekræft spredt sig. Foto: Jacob Crawfurd/BYRD Vis mere Kræftsyge Dunja Fogelberg Hansen var den første kræftpatient, der fortalte om den lange ventetid under coronarestriktionerne. 11 gange forsøgte hun forgæves sidste forår at blive set af egen læge, men da det endelig skete, havde hendes lungekræft spredt sig. Foto: Jacob Crawfurd/BYRD

Det er ny udvikling i sagen om kræftsyge Dunja Fogelberg Hansen.

I første halvår af 2020 ringede hun gang på gang efter lægehjælp hos Lægerne Saxe og Bennett.

Efter fire måneders forgæves opkald til egen læge fik Dunja Fogelberg Hansen endelig konstateret lungekræft, der havde nået at sprede sig til lymferne.

Region Hovedstadens administration har gennemgået alle de såkaldte konsultationer over telefon med Dunja Fogelberg Hansen, som Lægerne Saxe og Bennett har fået afregnet hos Region Hovedstaden.

Dunjas frygtelige sag Få her overblik over 54-årige Dunja Fogelberg Hansens frygtelige sag: Fra marts til juli 2020 får Dunja Fogelberg Hansen det værre og værre. Hun ringer talrige gange til egen læge, der afviser at se hende, fordi det er corona.

Dunja Fogelberg Hansen har dog ikke coronavirus, hvad hun hele tiden fortæller lægen.

Da hun endelig blev scannet 7. juli, viser det sig, at hun har lungekræft, og det har spredt sig til lymferne.

I februar sidste år afgjorde Ankenævnet for Patienterstatningen, at den lange ventetid, hvor hun gang på gang blev afvist af lægen, har 'forringet' hendes mulighed for at overleve kræftsygdommen.

Nu viser det sig så, at hendes læge fra januar til august 2020 i alt har indberettet 23 opkald fra hende som konsultationer til Region Hovedstaden. Det er endnu mere end først afdækket, og de penge skal nu betales tilbage.

Det er så den gennemgang, der nu viser, at Lægerne Saxe og Bennett hele 23 gange i 2020 har indkrævet penge for telefonopkald, der slet ikke kunne kaldes for konsultationer.

»Region Hovedstaden vurderer, at de ikke er honorarværdige,« skriver regionen i et brev, som Dunja Fogelberg Hansen modtog i mandags.

Og nu skal Lægerne Saxe og Bennett så betale pengene tilbage til Region Hovedstaden.

»Helt generelt gælder det, at regionen kræver tilbagebetaling, når vi opdager uretmæssig afregning,« siger Charlotte Hosbond, som er direktør i Center for Sundhed i Region Hovedstaden.

Dunja Fogelberg Hansen er rystet.

»Først tillader min læge sig at afvise mig igen og igen. Nå der så skal kræves penge ind hos Region Hovedstaden, bliver mine opkald kaldt for egentlige konsultationer. Det er efter min mening snyd,« siger hun og tilføjer:

»Jeg synes, at det er forfærdeligt.«

Dunja Fogelberg Hansens sag har skabt opmærksomhed, siden hun stod frem i B.T.

Her ses, hvordan B.T.s debatredaktør, Sanne Fahnøe, har spurgt statsminister Mette Frederiksen ind til lægers mange afvisninger af kræftsyge Dunja Fogelberg Hansen. Foto: Thomas Nørmark Krog Vis mere Her ses, hvordan B.T.s debatredaktør, Sanne Fahnøe, har spurgt statsminister Mette Frederiksen ind til lægers mange afvisninger af kræftsyge Dunja Fogelberg Hansen. Foto: Thomas Nørmark Krog

En række andre ramte kræftpatienter som Bjarne Schou, Anders Bonnemann og Anne Mette Christiansen er stået frem med deres triste historier.

Og så har statsminister Mette Frederiksen sendt et personligt brev til hende.

»Jeg har med bekymring hørt om din historie gennem medierne. Selvom jeg umuligt kan sætte mig fuldt og helt ind i din situation, berører det mig dybt at læse om din kræftdiagnose og dit tragiske møde med sundhedsvæsnet,« skrev Mette Frederiksen sidste år til Dunja Fogelberg Hansen.

Omvendt har det været helt umuligt at få ord fra Lægehuset Saxe og Bennett.

I 15 måneder har B.T. forgæves forsøgt at få en kommentar, og torsdag ringer vi igen.

Meldingen er, at den ene af de to praktiserende læger i klinikken, Martin Saxe, ikke vil sige noget.

»Martin er ikke interesseret i at udtale sig mere om den sag,« siger lægesekretæren.

Men han har jo slet ikke udtalt sig, og vi vil gerne give ham mulighed for at kommentere, at I har fået honorarer, I ikke skulle have?

»Han er ikke interesseret.«

Heller ikke om, at I har fået penge for nogle konsultationer...

Mere når B.T.s journalist ikke at sige, da lægesekretæren afbryder spørgsmålet.

»Han er ikke interesseret i at deltage i noget,« siger hun.

Okay, men...

»Tak for i dag. Hej,« afbryder hun igen og lægger røret på.

Dunja Fogelberg Hansen er på ingen måder overrasket over, at den ansvarlige læge intet vil sige.

»Jeg tror, at det er, fordi han har så dårlig samvittighed, at han ikke aner, hvad han skal sige,« siger hun.

Selve beløbet, der skal betales tilbage fra Saxe og Bennett, kan Region Hovedstaden ikke oplyse.