Navnet Stefanos er kendt vidt og bredt på Nørrebro, hvor især Stefanos Pizza og Stefanos Mad & Kaffe i årevis har været blandt favoritterne, når de lokale skal have stillet sulten.

Men nu er Stefanos-kæden kommet i uføre hos fødevaremyndighederne.

I januar måned foretog Fødevarestyrelsen kontrolbesøg i tre af Stefanos-kædens i alt seks københavnske madsteder.

Stefanos Pizza modtog en glad smiley, men til gengæld faldt det knap så godt ud for Stefanos Mad & Kaffe på Husumgade og Stefanos Pita Guys på Jagtvej.

Begge spisesteder fik en sur smiley, fordi fødevarehygiejnen var for dårlig.

For Stefanos Mad & Kaffe har det medført et bødeforlæg på 10.000 kroner, mens Stefanos Pita Guys skal grave endnu dybere i lommerne og betale 15.000 kroner i bøde.

Årsagen til det forhøjede bødeforlæg skyldes, at Stefanos Pita Guys ikke havde fulgt op på en indskærpelse fra et tidligere kontrolbesøg.

Helt konkret konstaterede Fødevarestyrelsen, at Stefanos Pita Guys ikke havde foretaget en forsvarlig nedkøling af 6-8 kilo sous vide-tilberedt kylling, der lå opbevaret i en plastikkasse med låg på.

Den populære café Stefanos Mad & Kaffe på Stefansgade på Nørrebro har fået anmærkninger for overtrædelser af fødevarelovgivningen på minimum tre ud af de seneste fire kontrolbesøg. Arkivfoto. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Den populære café Stefanos Mad & Kaffe på Stefansgade på Nørrebro har fået anmærkninger for overtrædelser af fødevarelovgivningen på minimum tre ud af de seneste fire kontrolbesøg. Arkivfoto. Foto: Bax Lindhardt

En ansvarlig medarbejder oplyste under kontrolbesøget, at kyllingen var produceret aftenen forinden. Men eftersom Fødevarestyrelsen den efterfølgende formiddag målte en temperatur på 8,2 grader i kyllingen, var der tale om en temperaturoverskridelse, der i værste fald kunne risikere at gøre forbrugerne syge.



'Til sammenligning måles yoghurt og kød i strimler i kølerummet til henholdsvis fem grader og 4,3 grader. Endvidere oplyses der på kontrolbesøget, at sous vide-kyllingen efter tilberedning står på køkkenbordet i 2-3 timer i lukkede poser, hvorefter de åbnes op og sættes i kølerummet til videre nedkøling,' skriver Fødevarestyrelsen i sin kontrolrapport og tilføjer, at 'der ikke er sket en forsvarlig nedkøling af den færdige tilberedte sous vide-kylling'.

Stefanos Pita Guys havde ifølge kontrolrapporten følgende bemærkning: 'Jeg forstår, hvad du siger nu. Vi ændrer vores procedurer.'

For så vidt angår Stefanos Mad & Kaffe, så har den populære café på Stefansgade fået anmærkninger for overtrædelser af fødevarelovgivningen på minimum tre ud af de seneste fire kontrolbesøg.

'Det giver Fødevarestyrelsen mulighed for at tage skærpede sanktioner i brug under visse forudsætninger,' står der i kontrolrapporten fra besøget, som fandt sted 19. januar.

Her fremgår det, at en håndvask i cafeens betjeningsområde ved tilsynets start var spærret af en plastbeholder med bestik.

'Ydermere er håndvask i produktionsområde ikke forsynet med håndsæbe til hygiejnisk håndvask,' skriver Fødevarestyrelsen, der yderligere konstaterede problemer med rengøringen, omend forholdet blev vurderet at være en såkaldt 'bagatelagtig overtrædelse' under 'de foreliggende omstændigheder'.

'Kølemontre i betjeningsområdet fremstår med belægninger af formodet skimmelvækst i hulrum mellem glasplader på hver side af montren,' står der i kontrolrapporten.

Der findes fem Stefanos-butikker i København. Fire af dem på Nørrebro og én på Østerbro.

B.T. har forsøgt at komme i kontakt med ejeren af Stefanos, men han har endnu ikke vendt tilbage med et svar før artiklens deadline.