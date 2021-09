Mens særligt restaurationsbranchen har klaget over manglende arbejdskraft, så er kurven knækket for det ellers stigende antal langtidsledige.

»Det er en fantastisk god nyhed. Det betyder, at langtidsledigheden ikke har bidt sig fast, som mange frygtede,« siger Erik Bjørsted, cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE-rådet), til Børsen.

Han forklarer, at coronakrisen har presset mange ud i ledighed, og man derfor kunne frygte, at ledigheden ville bide sig fast.

Det er ofte dem, der har været ledige i kortest tid, der har lettest ved at finde et job. Men fordi der er så stor mangel på arbejdskraft efter krisen, så er det lettere for de langtidsledige at komme til.

Dog er antallet af langtidsledige fortsat højere, end før coronakrisen ramte. Samlet udgør gruppen af langtidsledige omkring 32.000, der er arbejdsdygtige nok til at have et fuldtidsjob.

Det er 8800 flere end før coronakrisen. Erik Bjørsted er nu alligevel fortrøstningsfuld. Han regner med, at det vil gå den rigtige vej et stykke ud i fremtiden.

Før krisen ramte, var der cirka 23.100 langtidsledige. Det tal – måske endda under – regner han med, vi rammer igen.

Ordet langtidsledig brugers om folk, der har været ledige i mindst et år.