Sømunken Fiskehandel i Rantzausgade er i øjeblikket udfordret.

For vejarbejdet har gjort det svært for cyklister at cykle gennem gaden.

Det betyder, at mange faste kunder har lagt deres cykelrute om, og det har en påvirkning for de spontane salg.

Hvis det ikke snart bliver bedre, må butikken lukke.

»Jeg kæmper for overlevelse, og det har jeg gjort siden gadearbejdet startede, fortæller Christoffer Skov Pedersen, der er indehaver af Sømunken Fiskehandel.

Det første halve år af 2021 er hans omsætning faldet med 50 procent. Og det er ikke den eneste konsekvens, han har kunne mærke.

»For os har det direkte betydet, at jeg har været nødt til at sige farvel til min delikatessemedarbejder, og det har jeg været rigtig ked af. Samtidig har jeg været nødt til at holde lukket en ekstra dag for at få det hele til at gå op,« fortæller han.

Og hans forretning er ikke den eneste, der er ramt af vejarbejdet. Andre naboforretninger mærker også en nedgang i handlen.

Selvom han oplever stor opbakning fra faste kunder, der cykler forbi trods vejarbejdet, så er han stadig usikker på, hvordan fremtiden for butikken bliver.

»Jeg har en enorm stor opbakning blandt mine faste kunder, og det er vi utrolig glade for. Men det handler om, at de spontane salg, som der er igennem en trafikåre, det forsvinder, og det påvirker forretningen,« siger han og fortsætter:

»Vi er i en ekstra svær situation, så jeg håber, at folk vil huske at bruge deres lokale specialbutikker,« slår hans fast.

Christoffer Skov Pedersen understreger, at han er forstående over for vejarbejdet, men at det er nogle barske vilkår, han står overfor.