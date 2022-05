Nedbrud og tekniske udfordringer, der fører til lange telefonkøer hos banker og kommuner.

Overgangen fra NemID til MitID har ikke været uden problemer. Men står det virkelig så skidt til med Danmarks nye digitale id, som det kan lyde?

Digitaliseringsstyrelsen oplyste mandag, at sluttidspunktet for overgangen til MitID udskydes til 31. oktober 2022.

Vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen Adam Lebech forklarer, at flygtninge fra Ukraine, nye pasregler og afstemningen om forsvarsforbeholdet har gjort det meget svært at holde ventetiden hos Borgerservice på et acceptabelt niveau. Og derfor har man altså valgt at forlænge overgangsprocessen.

Er du overgået til MitID?

En overgang, der ikke har været helt gnidningsfri. Siden starten af året har der nemlig været en voksende aktivitet online omkring login-løsningen, hvor borgere udtrykker deres frustrationer.

Specielt den seneste uge er der blevet skrevet meget om appen, og det har ikke været rosende ord. En analyse fra Brandwatch, der er et digitalt forbrugerintelligensfirma, viser nemlig, at antallet af vrede indlæg og kommentarer online er steget 450 procent den seneste uge.

Dette skyldes dels, at appen blev ramt af nedbrud og dels, at borgercentre havde lange ventetider for at kunne hjælpe borgere med at komme i gang.

»'MitID skulle være sværere at misbruge.' Yes. Primært, fordi ingen rigtigt kan få sig oprettet eller kan finde ud af at bruge det. Helt perfekt,« skriver en på Twitter.

Brugen af emojis understreger ligeledes borgernes utilfredshed.

Ovenstående viser de emojis, der er blevet brugt mest de seneste syv dage i forbindelse med MitID.

Mange, der bruger glade eller grinende emojis, skriver, at de føler sig lettet over, at de ikke har opdateret til MitID endnu og er glade for at kunne betale sine regninger til tiden, nu hvor appen ikke virkede til lønningsdag.

Kigger man på negative og positive omtaler den sidste måned, kan vi tydeligt se, at de negative dominerer.

Foto: Brandwatch Vis mere Foto: Brandwatch

Flere skriver om programfejl, serverfejl og elendige brugerguides. Unge undrer sig over, hvordan den ældre generation nogensinde skal have en chance for at bruge den nye app, når de unge ikke engang forstår, hvordan den fungerer. Og mange spørger, hvad appen egentlig koster samfundet – også nu, når Borgerservice skal holde ekstra åbent med personale.

En del peger desuden på, at det kan blive dyrt for den enkelte borger, fordi man skal have en nyere model på sin mobiltelefon for at kunne scanne sit pas, som for øvrigt også skal være af en nyere model med chip.

De positive indlæg handler mest om ros til de ansatte på Borgerservice. Mange skriver om gode oplevelser med personalet, selvom de er trætte af den lange kø.

Brandwatchs analyse viser derudover, at vi generelt ikke taler og skriver om NemID eller MitID, når det fungerer, som det skal. Derfor bliver det tydeligt, når problemerne opstår.

Foto: Brandwatch Vis mere Foto: Brandwatch

Grafen viser, i hvor høj grad NemID blev omtalt på nettet 2. juni 2020, hvor systemet var nede.

Hvis du har svært ved at skifte fra NemID til MitID, så kan du se en guide her.