Hvorfor skal det være så indviklet at gå fra NemID til MitID?

Danske kommuner løbes i disse dage og uger over ende af danskere, der har brug for hjælp til at skifte fra NemID til MitID.

Flere kommuner oplyser, at de sandsynligvis ikke når at få alle borgere til at skifte til MitID inden 30. juni, hvor der lukkes ned for adgangen til mobil- og netbanker, hvis ikke man anvender MitID.

Flere eksperter, som B.T. tidligere har talt med, påpeger, at problemerne med at få danskerne over på MitID skyldes, at man fra det offentliges side ikke har været skarp nok i sin kommunikation til borgerne om ændringen.

Hvis du har svært ved at skifte fra NemID til MitID, så se den trinvise guide i videoen over denne artikel

»Det er simpelthen svært at se, hvorfor man skal gøre noget aktivt for at få noget nyt, der lyder til at være mere besværligt og dårligere end det gamle,« lyder det eksempelvis fra Morten Hjelholt, lektor på IT-Universitetet i København.

Digitaliseringsstyrelsen erkender i et mailsvar til B.T., at det kan være vanskeligt for nogle borgere at skifte og i øvrigt forstå behovet.

Men styrelsen skriver til B.T., at der er vigtige sikkerhedshensyn i forbindelse med overgangen.

'Når vi har lanceret et nyt digitalt id for hele Danmark, er det først og fremmest for at styrke vores alle sammens sikkerhed. NemID er en god og sikker løsning i dag. Men skal vi være rustet til fremtiden, er der behov for en ny og fremtidssikret løsning, som lever op til de nyeste internationale sikkerhedskrav.'

Digitaliseringsstyrelsen fortsætter:

'MitID lever op til EUs høje krav til identitetssikring. Samtidig bliver man med MitID bedre beskyttet mod blandt andet identitetstyveri. På den måde sikrer vi, at det også fremover er trygt for os alle at færdes på nettet med vores digitale id.'