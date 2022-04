Turisterne har som følge af krigen mindre lyst til at rejse langt væk, og de vil hellere blive i eller tæt på hjemlandet.

Sådan lyder konklusionen fra VisitDenmark i en pressemeddelelse.

»Noget tyder på, at krigen i Ukraine har samme effekt som corona. Turisterne foretrækker at blive hjemme eller holde ferie tæt på hjemlandet,« fortæller Jan Olsen, der er administrerende direktør i VistDenmark.

Og at rejselysten til lande tæt på hjemlandet kun er påvirket i en lille grad, kan være en positiv ting for Danmark.

»For dansk turisme ser situationen derfor fornuftig ud. Danmark bliver opfattet som et trygt rejsemål, og vi forventer, at turisterne i større udstrækning end sidste år begynder at vende tilbage.«

Det er særligt turister fra nærmarkeder som Tyskland, Sverige, Norge og Holland, som man forventer og håber at kunne tiltrække. Men herfra til at booke en rejse, er der stadig et stykke vej.

Det skyldes de stigende priser på blandt andet elektricitet og fødevarer, som i øjeblikket udhuler privatøkonomien.

Samtidig presser den aktuelle flykapacitet flypriserne op, skriver VisitDenmark.

I den forbindelse slår analysen fast, at krigen i Ukraine særligt har dæmpet amerikanernes lyst til at rejse til Europa.

»De stigende priser er allerede begyndt at påvirke privatøkonomien, og vi ved endnu ikke, i hvor høj grad det vil påvirke køb af rejser. Vi håber, at rejselysten er så stor efter pandemien, at ferier fortsat vil blive prioriteret,« siger Jan Olsen.

Herhjemme har rejsebureauerne allerede mærket, at det påvirker rejselysten hos danskere, at der er udbrudt krig i Europa. Hos Gislev Rejser, har man efter krigens udbrud haft flere gæster i røret, der er blevet usikre ved tanken om at rejse.

»Vi har selvfølgelig kunnet mærke, at under hele opskaleringen og al den voldsomhed, det er endt med, at det naturligvis fylder for vores gæster,« lyder det fra Niels Ravn Eriksen, der er marketingschef i Gislev Rejser.