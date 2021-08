Kragen Klaus kommer, når Kasper kalder.

»Det er lidt ligesom at have en kat eller hund,« siger Kasper Ronnow, der kalder sig far til kragen, som familien kalder Klaus.

Kasper Ronnow har opfostret Klaus, siden han var få uger gammel, og det har givet dem et særligt bånd.

»Han tror, jeg er hans mor eller far, hvilket jo både er skørt og skønt,« siger han.

Som nyfødt boede kragen Klaus i familien Ronnows skur, hvor Kasper fodrede ham med havregyn med mælk.

Selvom Klaus er en vild fugl, er der ikke meget vildskab i hans daglige besøg hos familien Ronnow. Kragen Klaus er nemlig en rigtig god ven af familien.

»'Krragh, kraagh, kraagh.' Sådan lyder det hver morgen klokken 6.30,« fortæller Kasper Ronnow.

Kragen Klaus kommer altid forbi for at få morgenmad, når familien Ronnow er stået op. Når morgenmaden, som består af kattemad, er indtaget, begynder dét morgenritual, der for Kasper er den bedste måde at starte dagen på.

»Han sætter sig på skulderen af mig, så nusser jeg ham, og han småsnakker, og kort efter falder han i søvn hos far,« fortæller Kasper, der også kan høre, når Klaus er i legehumør og vil lege.

Udover morgenbesøget kommer Klaus forbi i løbet af dagen og sidst på aftenen mellem klokken 20 til 21 for at få aftensmad. Et ritual, der har skabt et helt særligt bånd mellem Klaus og Kasper Ronnow.

»Hver gang jeg nusser ham på næbet, kan jeg mærke, at der foregår noget bag hans øjne,« siger Kasper Ronnow, der også har lavet en Instagram-konto til Klaus.

Ifølge Kasper Ronnow, der er efterskolelærer, kan der være delte meninger om de til tider udskældte fugle, krager og råger, men ifølge ham er fuglen helt fantastisk.

»Jeg er fascineret over, hvor tam en vild fugl kan blive, men det er ikke unormalt, for kragefugle er ret intelligente,« siger han og fortsætter:

Fakta om kragefuglen: Forskning peger på, at kragens hjerne i større eller mindre grad anses som nogle af de mest intelligente og veludviklet hjerner i dyreverdenen.

Krager kan være selvbevidste

Kragefuglene er udbredt i det meste af verden. I Danmark er råger, gråkrage og sortkrage blandt de mest almindelige.

»Vi kan kalde på hinanden. Når jeg råber hans navn, så kommer han.«



Det var tilbage i maj, den lille krageunge blev fundet af nogle elever på efterskolen Lindenborg i Roskilde, hvor Kasper Ronnow arbejder.

»Han var ret skrællet og formentlig blevet smidt ud af sin rede,« siger Kasper Ronnow.

Den lille fugl åbnede næbet, hver gang Kasper kom forbi for at se til ham, så Kasper begyndte at fordre ham med biller og orme.

»I starten prøvede jeg at skjule ham lidt for kollegaerne, fordi jeg opfattede mig selv som manden med kragen i spanden.«



Kasper havde nemlig lavet et lille skjul til Klaus i en spand fyldt med blade, så han kunne fragte ham til og fra arbejde.

»Eleverne havde også glæde af ham, og derfor integrerede jeg ham også i dele af undervisningen.«

I dag bor Klaus i trætoppene tæt på familien, og Kasper Ronnow mener, at de har fundet en balance i forholdet, hvor Klaus stadig betragtes som en del af familien.

Kasper Ronnow drikker tit sin morgenkaffe i haven sammen med kragen Klaus.

»Da vi kom hjem fra ferie, løb vi alle ud i haven og råbte 'Klaus! Klaus! Klaus!',« fortæller Kasper Ronnow.

Sekundet efter kom Klaus flyvende.

»Han baskede ihærdigt med vingerne og bed mig kærligt i næsen. Der var ingen tvivl om, at vi havde savnet hinanden.«

Selvom gensynsglæden mellem Familien Ronnow og Klaus altid er stor, er Kasper Ronnow dog også forberedt på, at Klaus en dag flyver fra Ronnow-reden og finder en mage, når han er fuldvoksen.

»Den egoistiske del af mig ønsker ikke, at Klaus nogensinde forlader os, men naturen har jo også en naturlig gang,« afslutter Kasper Ronnow.