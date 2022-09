Lyt til artiklen

Tidligere på året fik Lisette og Brian Bach en voldsom besked, der vendte op og ned på hverdagen.

Brian Bach fik konstateret kræft i det ene øje, der betød, at han skulle gennemgå operation, behandling og en række undersøgelser.

Samtidig fik ægteparret besked på, at deres ellers planlagte sommerferie til Tyrkiet skulle aflyses grundet kræftsygdommen. Dét gjorde de, for på det tidspunkt fyldte ferien – naturligt – meget lidt.

Men nu, flere måneder senere, er den for længst aflyste ferie – og tilsvarende 29.000 kroner, som familien skal have refunderet af Detur – endnu ikke ude af verden.

»Vi har skrevet og ringet rigtig mange gange. Og selvom de har bekræftet, vi skal have pengene, har vi stadig ikke fået dem,« siger parret til B.T.

Lisette og Brian Bach aflyste deres ferie hos Detur i juni og søgte ligeledes om refundering.

Dét godkendte Detur – de skulle blot have dokumentation, der sagde, at Brian Bach ikke måtte rejse grundet sin sygdom.

»Det var intet problem, for vi havde dokumentation fra Rigshospitalet. Men efter vi har sendt den, har vi kun fået at vide, at sagen bliver behandlet, og at de undskylder ventetiden.«

B.T. har set dokumentation for, at familien ikke måtte rejse – og at Detur har garanteret en refundering.

Men status er, at pengene stadig ikke er kommet retur. Og det bekymrer særligt familien nu.

For fredag meddelte Detur, at de aflyser deres resterende chartersæson for 2022. Det har efterladt adskillige danskere i uvished, for de ved ikke, hvornår – eller om – deres penge kommer retur.

Heriblandt Lisette og Brian Bach.

»Jeg tænker, det bliver sværere at få pengene ud. Det er vildt frustrerende, at vi skal bruge så meget krudt på det,« siger Lisette Bach, som fortsætter:

»Brian har jo været meget syg, så vi har ikke haft overskud til at bruge tid og kræfter på det. Men det var lidt en nødvendighed for at få vores penge igen. Men overskuddet har ikke været dér, og derfor har vores henvendelser også være sporadiske.«

Heldigvis – som parret fortæller – er Brian Bachs tilstand væsentligt forbedret, hvilket også giver mere overskud i hverdagen.

»Det er selvfølgelig helt fantastisk. Men nu er Detur helt holdt op med at svare, så vi ved ingenting,« siger Lisette Bach.

20. september sendte Brian Bach en ny mail for at få en ny korrespondance op at køre.

»Men tre dage senere lukkede de ned. Det er enormt frustrerende, og sådan noget skal bare køre. Ja, vi ved ikke rigtigt, om vi kan gøre noget,« lyder det fra Brian Bach.

B.T. har gentagne gange forsøgt at få et interview med Detur, men det har ikke været muligt.

Ringer man til dem, får man fortalt, at Detur i øjeblikket modtager mange henvendelser, og at kunder får betalt deres penge igen, alt efter i hvilken rækkefølge man har bestilt.

Og kort efter bliver man mødt med en besked – og dernæst smidt af linjen.

'Thank you. Goodbye,' lyder det.

B.T. har været i kontakt med Udenrigsministeriet, som opfordrer til at tage kontakt til Kammarkollegiet i Stockholm, som har ansvaret for Deturs danske gæster.

Kammarkollegiet oplyser til B.T., at man opfordrer kunder til selv at kontakte Detur og kræve pengene retur. Har Detur ikke refunderet pengene inden for 14 dage, kan man søge refusion gennem Kammarkollegiet.

Desuden har den svenske forbrugerstyrelse meddelt, at man har indledt en sag mod Detur for at granske rejseselskabet.