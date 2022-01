Svømmeglade borgere på Frederiksberg må fortsat se langt efter at kunne dyppe fødderne i Frederiksberg Svømmehal.

Frederiksberg Kommune besluttede mandag aften at ophæve samarbejdet med Skou Gruppen A/S om renoveringen af Frederiksberg Svømmehal, som har været ramt af massive forsinkelser. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse tirsdag. Kontrakten er slet og ret revet over.

»Nok er nok. Vi har strakt os meget langt i denne sag, og nu er tålmodigheden simpelthen sluppet op. Vi har ikke oplevet en entreprenør, som er indstillet på at finde en fornuftig løsning eller forholder sig til de reelle udfordringer, som er i projektet. Og så har vi ikke andet valg end at afbryde samarbejdet,« siger Frederiksbergs borgmester Michael Vindfeldt (S).

Ifølge administrerende direktør og partner i Skou Gruppen A/S, Martin Skou Heidemann, er det dog kommunen, der står som ansvarlig for, at renoveringen af svømmehallen har trukket ud. Han mener ikke, at det er Skou Gruppen, der har svigtet i forhold til at leve op til aftalen med kommunen, og han er derfor uenig i borgmesterens kritik.

»Det er jeg absolut ikke enig i. Frederiksberg kommune taler uden om det egentlige problem, nemlig at projektmaterialet ikke lever op til gældende normer og almindelig dansk byggeskik,« lyder det i et skriftligt svar til B.T.

I en pressemeddelelse netop udsendt af Skou Gruppen lyder det fra Martin Skou Heidemann, at direktøren er uforstående over for beslutningen om at rive kontrakten over.

»Vi har ønsket, at renoveringen blev udført i overensstemmelse med bygningsreglementet og almindelig byggeskik. Jeg kan beklageligvis konstatere, at kommunen ikke har et problem med at gå på kompromis med normer og lovgivning, og det bekymrer mig. Jeg er desuden frustreret over, at kommunen forsøger at placere ansvaret for den manglende fremdrift hos os på trods af, at de ikke har levet op til aftalen,« lyder det.

Opdateres…