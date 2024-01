Flere politikere går til angreb på Mette Frederiksen og hendes SVM-regering som reaktion på nye tal for regeringens udgifter til spindoktorer.

»Det burde folk være forarget over,« skriver det konservative folketingsmedlem Rasmus Jarlov på det sociale medie X.

Mette Frederiksen og co. bruger flere penge på spindoktorer – også kaldet særlige rådgivere – end nogen anden regering nogensinde.

Det viser en opgørelse, B.T. har lavet med spritnye tal fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Pengeforbruget er eksploderet med otte millioner kroner det seneste halvandet år. Fra en årlig lønudgift til spindoktorer på 23,5 millioner kroner til 31,5 millioner kroner – eksklusiv pension. Det er en stigning på 34,5 procent.

»Den magthavende politiske elite lader hermed skatteyderne betale for, at den kan belønne endnu flere af sine loyale partikollegaer med meget højt lønnede job, som borgerne intet har ud af,« skriver Jarlov fra Det Konservative Folkeparti.

Statsminister Mette Frederiksen står i front for danmarkshistoriens største budget til spindoktorer. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Også Liberal Alliances folketingsmedlem Ole Birk Olesen kommenterer de nye tal på X. Med slet skjult ironi skriver han:

»Nyt HISTORISK resultat fra SVM-regeringen! Det er derfor, landet har brug for en regering hen over midten!«

Ole Birk Olesen, Liberal Alliance. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

En af årsagerne til den nye svulmende spindoktor-regning til skatteborgerne er, at den brede SVM-regering, hvor hele tre partier skal tilgodeses med ministerposter, har flere ministre end den gamle S-regering. Og jo flere ministre, jo flere spindoktorer.

Derudover besluttede regeringen i november sidste år, at flere ministre fik lov til at ansætte op til to ekstra rådgivere i forhold til de tidligere regler.

For eksempel må Mette Frederiksens tro, socialdemokratiske væbner finansminister Nicolai Wammen og Venstres formand og forsvarsminister, Troels Lund Poulsen, nu ansætte hele tre særlige rådgivere. Tidligere var det kun statsministeren forundt at have så mange særlige rådgivere.

Finansminister Nicolai Wammen, Socialdemokratiet, ansætter så mange særlige rådgivere han kan. Andre i regeringen, Wammens partifælle Peter Hummelgaard for eksempel, har kun ansat en enkelt, selvom han må ansætte to. Foto: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix

Dermed at SVM-regeringen nu oppe på at betale for i alt 32 særlige rådgivere, mens den tidligere S-regering kun havde mellem 24 og 27 særlige rådgivere.

»Man kan have mange holdninger til, om det er pengene værd,« siger professor i økonomistyring Per Nikolaj Bukh fra Aalborg Universitet.

»Det er svært at synes, at man får mere for pengene, fordi der er flere ministre. Men det er jo rigtigt nok, at Forsvarsministeriet har fået mere at se til, så det virker meget naturligt, at de har gearet op.«

Udover at der er kommet flere spindoktorer, så har spindoktorerne også fået en betragtelig lønstigning langt over den generelle lønudvikling.

I august 2022 tjente de særlige rådgivere i gennemsnit 901.260 kroner om året eksklusiv pension og eventuelle bonusser.

I dag har gennemsnitslønnen sneget sig op på den anden side af en million, så den nu ligger på 1.015.987 kroner om året.

Det er en stigning på 12,7 procent i den faste løn. Til sammenligning viser de seneste tal fra Danmarks Statistik, at lønningerne generelt kun steg med 4,1 procent fra tredje kvartal 2022 til tredje kvartal 2023.

»Der er ingen tvivl om, at der er tale en markant stigning over den generelle lønudvikling,« siger professor Per Nikolaj Bukh.

Statsministeriet har sendt en skriftlig kommentar på vegne af Mette Frederiksen, hvor der blandt andet står, at lønningerne er fastsat »på grundlag af en konkret vurdering af rådgiverens kvalifikationer og erfaring«.

B.T. har spurgt De Konservatives Rasmus Jarlov, om han som minister selv ville sige nej til at få en særlig rådgiver, når borgerne intet får ud af det, som han selv skriver. Han har ikke nået at svare inden artiklens korte deadline.