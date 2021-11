En 26-årig mand fra Sdr. Onsild fik sig tirsdag eftermiddag noget af et chok, da han ville fodre sin kongepyton.

»Da slangen skal fodres, ser manden, at den er væk fra sit bur,« fortæller politiassistent Rune Rørbæk Stilling fra Nordjyllands Politi i Hobro.

Kongepytonen, som er sort, grøn og gul, er cirka en meter lang og har en diameter på fire-fem centimer, kunne se frem til sit først måltid i tre uger. Men det ønskede den tilsyneladende ikke.

»Den fik en død rotte sidst. Om den denne gang skulle have det samme – eller i stedet noget kylling – ved jeg ikke,« indskyder politiassistenten.

Da det gik op for manden, at slangen var væk, ringede han klokken 14:30 til ordensmagten. Og hans teori om, hvad der kunne være sket, var temmelig spektakulær.

»Han var sikker på, at den var smuttet ud gennem afløbet på toilettet. Altså flygtet ud gennem kummen,« fortæller Rune Rørbæk Stilling.

Den 26-årige oplyste til politiet, at slangen hverken var giftig eller aggressiv. Men alligevel er tanken om uventet at støde på en kongepyton nok ret skræmmende for de fleste.

Efter cirka tre timer sluttede det store pytondrama dog relativt udramatisk.

Manden fandt nemlig slangen i en kasse. I sin egen lejlighed.

Rune Rørbæk Stilling er dog glad for, at manden var en god samfundsborger og ringede til politiet. For af og til udvikler de aflange krybdyr forsvindingsnumre sig ret interessant.

Jeg kan huske, at der for nogle år siden var en børnehave, der fandt en slange i et busskur i Haverslev, afslutter politiassistenten.