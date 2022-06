Lyt til artiklen

Konflikten mellem forældre og elever på Sorø Akademi bliver ved med at slå gnister.

I dag kan B.T. fortælle, hvordan et forældrepar har klaget til Undervisningsministeriet over en bortvisning af deres datter fra skolen i ti dage.

Årsag: Datteren tog et billede af to elever i en intim situation og delte det med en veninde på det sociale medie Snapchat.

Veninden lavede efterfølgende et screendump af billedet, der blev delt med andre elever.

Det viser en aktindsigt i en afgørelse, som B.T. har fået fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK).

Sagen kommer frem, efter at B.T. søndag kunne afdække en giftig stemning mellem en række elever og rektor på Sorø Akademi siden 2014 Kristian Jacobsen.

Sorø Akademi er ligesom Herlufsholm kendt for at optage elever fra den velstillede del af befolkningen.

Rektoren bliver i et klagebrev fra en gruppe utilfredse elever anklaget for at »have gjort sig selv til en person, mange – elever ligesom nogle lærere – frygter«.

Ifølge klagerne truer han også konstant med bortvisninger. Selv forklarer Kristian Jacobsen, at han blot forsøger at gøre op med nogle af skolens forældede traditioner.

Snapchat-sagens prekære detaljer er refereret i en afgørelse fra STUK.

Billedet, som blev sendt gennem det sociale medie, blev taget i forbindelse med en fest ved Roklubben i Sorø i august 2020. Den anklagede pige tog et billede af to andre elever i en intim situation med ‘en vis (mindre) grad af afklædning’, som det er formuleret i afgørelsen fra STUK.

De fotograferede elever holdt hænderne op foran øjnene for ikke at blive genkendt.

Da Sorø Akademi og rektor Kristian Jacobsen blev opmærksom på billedet, handlede han resolut og bortviste pigen i ti dage.

Det fik forældrene til at klage. De mener, at skolen ‘overvurderer hvor krænkende adfærden reelt var’, og de kalder sanktionen ‘disproportional’. De henviser blandt andet til, at der i en lukket Facebook-gruppe for skolens elever findes billeder, som er mere krænkende.

De mener heller ikke, at rektor Kristian Jacobsen har ageret neutralt. I afgørelsen får rektoren også en røffel af STUK for sin kommunikation. Dele af rektors kommunikation bliver beskrevet som ‘problematisk’. STUK medgiver også, at der i den lukkede Facebook-gruppe er billeder, som er langt mere problematiske.

Kristian Jacobsen fortæller til B.T., at der er tale om en Facebook-gruppe for skolens festudvalg, hvor der blandt andet blev delt kyssebilleder, som eleverne dengang blev pålagt at fjerne, og at det foregik helt udramatisk.

Pigen og forældrene får ikke medhold i deres klage, fordi rektoren ifølge vedtægterne har ret til at sanktionere adfærden.

Desuden mener styrelsen, at en rektor er i sin ret til at ‘statuere et eksempel’ i forhold til deling af billeder – blandt andet fordi ‘denne del af ungdomskulturen har brug for at komme mere i fokus’.

Til B.T. fortæller rektor Kristian Jacobsen, at han ikke havde andet valg.

»Jeg har fået billedet beskrevet, og selvom der ikke var tale om fuld nøgenhed, var vi nødt til at sanktionere det. Det handler også om ordentlighed. At det gør man bare ikke over for sine medelever,« siger Kristian Jacobsen.