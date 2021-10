Den helt store oprydning er i gang.

Aalborg Kommune har netop sat gule mærkater på alle cykler på offentlig grund i Aalborgs midtby.

Mærkaterne er første skridt i cykeloprydningen i kommunen, som foregår to gange årligt.

Hvis et mærkat ikke er fjernet inden tre uger, så betragter kommunen cyklerne som hittegods og indleverer dem til politiet.

Så med andre ord er der god grund til at tjekke, om din cykel har fået et mærkat på over de seneste par dage.

»Nogen gange oplever vi, at hvis folk vil af med en cykel, så stiller de den bare et offentligt sted. Andre gange er det stjålne cykler. Så det handler om, at gøre plads til cykler, der rent faktisk bruges,« forklarer Mette Skamris, der er stadsingeniør ved Aalborg Kommune.

https://www.facebook.com/aalborgkommune/posts/178666194451225

De cykler, der ender hos politiet, vil blive tjekket for en eventuel tyverianmeldelse og den rette ejer vil blive kontaktet. Andre cykler bliver solgt videre på auktion, mens nogle bliver brugt til genbrug, oplyser Mette Skamris, der ikke har tal på, hvor mange cykler, der plejer at blive overleveret til politiet.

Det er cykler i hele Aalborgs midtby, samt steder i Nørresundby, der har fået påsat mærkater. Særligt mange er der ved Aalborg Station, hvor der er mange cykler i stativerne.

Med tre ugers varsel mener Mette Skamris, at alle har mulighed for at redde sin cykel ved at fjerne den gule label.

»Vi vurderer at tre uger er nok. Vi har ikke hørt, at der skulle være en udfordring med, at tre uger er for kort tid,« siger Mette Skamris.