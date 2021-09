Koncerter og kulturarrangementer er tilbage for fulde drøn efter over halvandet år med restriktioner og begrænsninger. Og for første gang nogensinde vil odenseanerne også kunne prøve en lidt anderledes koncertform af på Odeon.

Her vil man nemlig kunne tage til en koncert i bælgravende mørke.

Det er pigekor-chefdirigent Philip Faber, der under coronanedlukningerne vandt alles hjerter med sin ugentlige fællessang på DR1, som sammen med DR Pigekoret blandt andet lægger vejen forbi Odense og tilbyder en koncert i mørket.

Og hele ideen med en koncert i mørket er at give publikum muligheden for at lytte ekstra opmærksomt til musikken

»Det styrker koncentrationen og fordybelsen, når man får lov til at lytte til musik i mørke,« siger Philip Faber om de forestående koncerter.

Ud over en koncert i Odense spiller DR Pigekoret også to gange i København og én gang i Aarhus. Og programmet for koncerten bliver holdt hemmeligt, helt indtil koncerten går i gang.

»Vi har opdaget, at det giver en ekstra åbenhed hos publikum, hvis vi ikke på forhånd informerer om, hvilken musik de skal høre. Derfor er det også en del af mørkekoncerterne, at vi holder repertoiret hemmeligt indtil koncerten,« siger chefdirigenten.

Mørkekoncerten rykker ind på Odeon d. 17. oktober. Foto: Google Streetview. Vis mere Mørkekoncerten rykker ind på Odeon d. 17. oktober. Foto: Google Streetview.

Og det er ikke kun publikum, der får sig en ganske særlig oplevelse, når de skal lytte til en hel koncert i mørke. Det er nemlig også en speciel oplevelse for sangerne.

»Det kræver utrolig grundig forberedelse for koret og mig selv at skulle gennemføre over en times koncert, uden at vi kan se hinanden på scenen. Men faktisk oplever vi et særligt fællesskab, når vi er sammen med publikum om musikken i den store, mørke sal,« siger Phillip Faber.

Og så er det faktisk heller ikke kun mørket, der er den store overraskelse til de fire mørklagte koncerter. For en kendt, dansk, klassisk musiker er også med i arrangementet, og det bliver først afsløret, hvem der er tale om, til koncerten.

Hvis ikke du selv har mulighed for at komme ind og opleve en af de fire 'Mørkekoncerter', så frygt ej. Det sendes nemlig også i radioen den 12. oktober klokken 19:20 på P2.