Rigtig mange vil gerne blive klogere på retter, de kan kokkerere i tidens helt store køkkenmaskine: Airfryeren.

Og det kan tydeligt ses rundtom på bibliotekerne i Esbjerg, hvor airfryer-kogebøgerne er blevet flået af hylderne, mens ventetiden på at låne ligger på op mod et halvt år.

Det skriver JydskeVestkysten.

»Det er som rejecocktailen og vandsengen i 80'erne eller Tamagotchi’erne i 90'erne – det spreder sig som en steppebrand og lige nu er efterspørgslen helt vild,« siger Jacob Holm Krogsøe, bibliotekar på Esbjerg Kommunes Biblioteker, til mediet.

Airfryeren, der er en slags varmluftsovn, som tilbereder maden på kortere tid, er da også blevet voldsomt populær. Den er efterhånden blevet fast inventar hos mange familier i landet.

Salget af køkkenmaskinen steg både vildt, da danskerne skulle købe julegaver – og nu igen, hvor januarudsalget for alvor er gået i gang.

»Vi taler om, at folk er gået i 'airfryer-mania'. Vi sælger rigtig mange af dem her i januar, ligesom vi gjorde i julemåneden. Vi ser nu, at folk faktisk køber en airfryer nummer to, så de også har til sommerhuset og andre steder,« har Emilie Reimar, marketingdirektør hos Imerco udtalt i den forbindelse.

