»En kaotisk, støjende pestilens.«

Beboerne i det indre København lægger ikke fingre imellem, når de sætter ord på deres oplevelse af gadefestivalen Distortion.

I en skriftlig henvendelse fra beboernes politiske talerør, Indre By Lokaludvalg, sendt til Teknik- og Miljøudvalget i starten af december forsøgte beboerne indtrængende at få politikerne til at afvise Distortions ansøgning om dette års store gadefest.

»Vi har et hverdagsliv, der skal fungere. De fleste af os skal på arbejde eller i skole om morgenen. Så det er illusorisk at tro, at gadefesterne kan få en solid, lokal forankring blandt beboerne i Indre By, sådan som Teknik- og Miljøforvaltningen stiller som vilkår i udkastet til rammetilladelse,« skrev lokaludvalget i brevet, som B.T. har læst.

»Vi får som bydel kun negative ting ud af at lægge ryg til Distortion. Gadefesterne er skabt for at lave fest, larm og ballade, og det tilfører ingen livskvalitet for os beboere. Kun støj, møg og overpissede gader,« siger den stærkt utilfredse lokaludvalgsformand Bent Lohmann til B.T.

Med stemmerne seks mod fire endte udvalget dog med at stemme for en rammetilladelse, der baner vejen for tre dages gadefest i starten af juni ved Langebro, på Vesterbro, på Rådhuspladsen og ved en række steder langs Københavns havn.

Selvom Distortion atter har vundet politikernes gunst, har beboerne i Indre By ikke i sinde at læne sig tilbage med korslagte arme.

Tværtimod vil de forsøge sig med et nyt tiltag for at holde både arrangørerne og kommunen endnu mere i ørerne. Indre by Lokaludvalg har således rakt ud til lokaludvalgene for de tre andre bydele, der er berørt af den kommende gadefest omkring byens havneområde. Det drejer sig om Christianshavn, Amager Vest og Vesterbro.

Det har flere gange gået meget vildt for sig under Distortions gadefester. Blandt andet var der tilbage i 2016 unge, der festede oven på en bil under Distortion på Nørrebro.

Helt konkret foreslår Bent Lohmann og Co. et tværgående lokaludvalgs-samarbejde, der samordner beboernes holdninger og ønsker til kommunens tilladelser og dispensationer indenfor den politisk godkendte ramme for sommerens Distortion – en slags musketered mellem bydelene, der gør det muligt at udveksle fælles erfaringer af eventen, mens den står på, og lave en fælles indrapportering til kommunen om forhold, de fire bydeles beboere er utilfredse med.

Håbet er at kunne påvirke politikerne på rådhuset ved hjælp af en mere tungtvejende, fælles stemme, forklarer Bent Lohmann.

»Vi er fire bydele, der støder op til hinanden ved havneområdet. Det er stort åbent rum, og lyd flytter sig meget langt hen over vandet. Vi har i Indre By i årevis kunne høre festerne på Distortion Ø på Refshaleøen, fordi de spiller højt,« siger han.

Bent Lohmann er formand for Indre By Lokaludvalg. Han er bekymret for Distortion 2022. Han mener, at de københvanske politikerne burde have afvist Distortions ansøgning til Københavns Kommune om dette års gadefester i blandt andet Indre By.

De tre andre lokaludvalg skal i den kommende tid tage stilling til forslaget omkring det fælles samarbejde. Poul Cohrt, der er formand for Christianshavn Lokaludvalg, er dog ikke i tvivl, hvad han synes om ideen.

»Det er en udmærket idé. Både Christianshavn og Indre By er i forvejen rigeligt ramt af festligheder. Vi har ikke brug for mere. Distortion er vild og giver mange eftervirkninger i landskabet. Vi er ikke så glade for de her fordrukne horder, der drager gennem natten klokken tre-fire om natten, når folk ligger og sover, fordi de skal på arbejde næste dag. Smilet bliver noget anstrengt,« siger Poul Cohrt til B.T.

Han fortæller, at selskabet bag Distortion, NusNus Aps, kontaktede lokaludvalget tilbage i november omkring dette års gadefest. Ifølge Poul Cohrt bar henvendelsen dog mere præg af at være en orientering fremfor en dialog med beboerne.

»Min oplevelse er, at det ikke er en reel snak, for det hele er allerede handlet af bag kulissen med forvaltningen. Så vi kan hoppe, rende og skrige alt det, vi vil, men det er handlet af. Det her med dialog er bare et lille kødben,« siger Poul Cohrt.

Billedet her er taget under Distortion på Vesterbro 1. juni 2017. Det viser unge mænd, der lader vandet op ad et hegn.

På trods af krtikken fra de to lokaludvalg så siger Distortions festivaldirektør, Daniel Toghill, at Distortion aldrig har oplevet større opbakning fra det lokale publikum.

»Behovet for store samlende kulturbegivenheder i det offentlige rum har nok aldrig været større ovenpå en lang periode med pandemi. Vi glæder os som aldrig før til igen at forene Københavnerne i én stor og tiltrængt kollektiv dans,« siger han i en skriftlig udtalelse til B.T.

Adspurgt om, hvad Distortion konkret vil gøre for imødekomme beboernes bekymringer og behov, svarer Daniel Toghill, at Distortion har som »helt klar« målsætning, at færre beboere skal opleve store gener gadefesterne. Blandt andet vil Distortion i samarbejde med Teknik og Miljøforvaltningen. styrke renhold og øge antallet toiletter

»Distortion finder sted én gang om året. At lave en så stor samlende kulturbegivenhed vil nok altid støje. Når det er sagt, så må det ikke tage overhånd og vi skal hele tiden blive bedre. Vi har et tæt samarbejde med Teknik og Miljøforvaltningen og øvrige myndigheder som betyder afviklingen er blevet bedre år for år,» siger Daniel Toghill.

Distortion bliver i år afholdt fra 1. til 5. juni.