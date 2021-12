Årets bygning i verden.

Det er et bud på en dansk oversættelse af den pris som den danske stjernearkitekt Bjarke Ingels' tegnestue, BIG, har vundet ved dette års World Architecture Festival, der er verdens største arkitekturfestival.

BIG vinder prisen 'World Building of the Year' for deres kombination af forbrænding og skibakke, Amager Bakke, der er placeret på det nordøstlige Amager.

»Vi er meget stolte over, at så modigt et projekt, bliver lagt mærke til langt ud over Danmarks grænser. Det at kombinere bæredygtighed med bylivskvaliteter i sig selv er enormt vigtigt. Det er derfor en særlig ære at være med til at vise, at Danmark er et foregangsland indenfor bæredygtig byudvikling,« siger partner og arkitekt hos BIG, David Zahle.

Skibakken har været åben siden 2019. Foto: Rasmus Hjortshøj.

Amager Bakke, der også er kendt som 'Copenhill', blev taget i brug i 2019 modtager blandet andet ros for at vise, hvordan arkitektur kan bidrage til at modvirke klimaforandringerne.

»Copenhill adresserer arkitekturens rolle i en ny verden med genbrug og nulemission. Den opmuntrer designere til tænke ud af det simple, at argumentere for ideer og til atride på den politiske bølge i jagt på noget socialt fordelagtigt.« sagde programdirektør på Word Architecture Festival Paul Finch om Amager Bakke og tilføjede:

»Og så minder den os om, at bygninger kan være sjove!«

På Copenhill kan man stå på ski året rundt. Arkivfoto: Olivier MORIN / AFP.

Amager Bakke er udvalgt blandt i alt 496 bygninger fra 62 lande af en international jury bestående af anerkendte arkitekter.