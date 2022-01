»Et besøgsværdigt sted for den del af befolkningen, der sætter pris på hyggelige og æstetiske omgivelser.«

Sådan beskriver Café Under Hylden sig selv på deres hjemmeside.

Caféen, der ligger på Nordre Fasanvej på Nørrebro, har i mange år været en del af det såkaldte bodegamiljø. Men den har siden hen gennemgået en renovering, så den har fået både nyt design og ny indretning.

Meget tyder dog på, at caféen godt kunne trænge til at stramme op på en række yderligere forhold af hensyn til fødevaresikkerheden.

Café Under Hylden på Nordre Fasanvej tilbyder udendørsservering i deres lille gårdhave, som ligger op til stedet. Her kan man, så længe vejret tillader det, nyde en kold øl og spise en frokost, hvis man altså tør. Foto: Google Street View Vis mere Café Under Hylden på Nordre Fasanvej tilbyder udendørsservering i deres lille gårdhave, som ligger op til stedet. Her kan man, så længe vejret tillader det, nyde en kold øl og spise en frokost, hvis man altså tør. Foto: Google Street View

Under et kontrolbesøg på caféen 17. december fandt Fødevarestyrelsen massive mængder gamle fødevarer og alkohol med overskreden holdbarhed.

»På grund af virksomhedens massive mængde af drikkevarer er det uoverskueligt, hvor stor en mængde det drejer sig om. Det vurderes, at der muligvis er tale om cirka 50 kasser med øl og vand, der er udløbet,« står der i kontrolrapporten.

Der var derudover sat cirka fem år gammel fadøl på et fadølsanlæg ude på lageret.

»Der er sat fadøl på anlægget fra 2017. Den ansvarlige oplyser, at de er de sidste, der har anvendt anlægget i 2019,« står der i rapporten.

Fødevarestyrelsen fandt følgende fødevarer med overskreden holdbarhed: Slik burgere mht 16. september 2015.

Chips fra Lays, bf. 15. februar 2020

Pringels chips, mht 5. december 2019.

Mokai med ginger smag, mht maj 2019

Cikra fem kasser Ginger beer, mindst holdbar til 20. maj 2019.

Carlsberg lager øl, bedst før 5. juli 2020

Juleøl, bedst før 29. juni 2020

Coca cola zero, bedst før 1. juni 2020

12 kasser Sommersby Pear Cider, bedst før februar 2017 (nogle af disse stod på køl) Estrella Øl, bedst før september 2019.

Royal Shandy, bedst før maj 2018

Tuborg Super Light, bedst før marts 2020

Corona Extra, bedst før maj 2020

Grøn Sport sodavand, bedst før januar 2020.

Malaco smil (slik) - udløbsdato er fjernet fra produktet

Chili cheese peanuts - udløbsdato er fjernet fra produktet

Nørregade bolcher - udløbsdato er fjernet fra produktet

Kilde: Kontrolrapport fra Fødevarestyrelsen, kontrolbesøg 107.12.21

Caféejer Kasper Lindholm afviser over for B.T., at det gamle øl er blevet solgt til gæsterne.

»Det fadølsanker fra 2017 er et gammelt tomt anker, der kun sidder på for, at der ikke kommer snavs og luft ind i slangen og i anlægget. Det er alene for at skåne anlægget," siger han i en skriftlig kommentar.

For så vidt angår de store mængder af gamle føde- og drikkevarer, afviser Kasper Lindholm ligeledes, at han har forsøgt at sælge varerne eller haft til hensigt at gøre det.

»Som virksomhed har man ofte mange øl, der løber over dato, når man jo køber dem i hele kasser, og jeg har som privatperson og selvstændig med egen ret til at vælge så valgt at sætte alle de øl i baglokalet i stedet for at smide dem ud. Så drikker vi dem løbende selv, samt forære dem til både venner og familie, hvor de primært bliver brugt til privatfester eller til fodboldture blandt vennerne,« siger han.

Ville du have noget imod at få serveret fadøl fra 2017?

Det var nu heller ikke de gamle føde- og drikkevarer, der var anledning til, at Fødevarestyrelsen gav en sur smiley til Café Under Hylden.

Det var derimod caféens mangelfulde rengøring og dens håndtering af fødevarer.

»Virksomheden fremstår meget snavset og med en stor mængde uvedkommende på toilet. På lager ses en meget snavset toiletkumme, hvor der står fustage med øl på,« står der i Fødevarestyrelsens kontolrapport.

Her kan man yderligere læse, at caféens barområde fremstod med støv og snavs på arbejdsborde, hvilket også gjaldt under inventar og på hylder.

»I et køleskab ses spiritusflasker med ansamlinger af formodet skimmel på labels. I køleskabe ses der fedtede, støvede ansamlinger af snavs på sider og kanter. Gulve fremstår med snavs og støv,« står der i kontrolrapporten.

»Vi gør altid hovedrent i januar og august, og vi gider da ikke have nogle unødige gebyrer. Men forklaringen er, at der stort set har været helt lukket ned under hele coronaperioden, så der har vi ikke foretaget os noget i lange perioder,« siger Kasper Lindholm.

Cafeen havde heller ikke fået etableret et forrum til toilettet, hvilket fødevareloven påkræver. Et forhold, som Fødevarestyrelsen cirka halvanden måned forinden havde indskærpet over for caféen at få styr på.

»Der opbevares fødevarer (sodavand og øl på flaske) cirka 20 centimeter fra dør ved forrum ved toilet,« står der i kontrolrapporten.

Men det mener Kasper Lindholm også at have en forklaring på.

»Vi nåede ikke at få monteret den pågældende dør med den samlede løsning for et vindfang, da det pt. ikke er muligt at bestille et tømrerfirma eller en anden håndværker i Danmark med så kort varsel. Men ja, selvfølgelig har vi allerede bestilt nogle til at komme og lave det,« siger han.

Som følge af fødevareovertrædelserne har Café Under Hylden fået to bøder på hver 5.000 kroner, fremgår det af kontrolrapporten. Caféejer Kasper Lindholm oplyser dog, at han efterfølgende 'kun' er blevet opkrævet en enkelt bøde på 5.000 kroner.

Ydermere fik caféen også en indskærpelse, hvilket svarer til en advarsel. Indskærpelsen skyldtes manglende vedligeholdelse.

Blandt andet måtte Fødevarestyrelsen indskærpe, at fødevareaffald og andet affald hurtigst muligt skal fjernes fra lokaler, hvor der findes fødevarer, så caféen undgår affaldsophobning.