Fremover kan toårige Sia ikke længere få vegansk mad i vuggestuen, og det har fået hendes mor, Julie Lovin, til at rase mod kommunen, der har sat stramme regler op for vegansk kost i dagtilbud.

Hun mener ikke, kommunen hjælper institutionerne med at tilbyde vegansk kost og frygter derfor, at Sia bliver forskelsbehandlet.

​Børne- og ungdomsborgmesteren, Jesper Christensen (S), har ikke villet stille op til interview omkring sagen trods adskillige henvendelser. Men i et skrifteligt svar til B.T. svarer Jesper Christensen nu på kritikken:

»Forældre, der ønsker en fuld vegansk kost, må gerne give deres barn en madpakke med. Hvis man ønsker andet end den mad, vi tilbyder, så er det en lokal beslutning hos lederen og forældrebestyrelsen i den enkelte institution. De har stor frihed,« skriver Jesper Christensen og uddyber videre:

Jesper Christensen (S) mener, at kommunen har et meget højt niveau, som han kan stå inde for.

»Kan personale og forældre finde fornuftige løsninger, der følger lovgivningen og ikke går ud over børnenes sundhed, har man mulighed for det. Man skal bare være opmærksom på, at indførelsen af en specialmenu kan kræve, at daginstitutionen flytter ressourcer fra børnene til køkkenet.«

At der er stor frihed til selv at beslutte, hvad barnet skal spise, er Julie Lovin dog langt fra enig i. Hun mener faktisk det stik modsatte: At kommunens regler gør det enormt svært.

Reglerne er lige nu, at dagtilbud kun må servere vegansk kost, hvis kostplanen er udarbejdet af en klinisk diætist, men sådan en er der ikke ansat i kommunen lige nu.

»Det inviterer ikke til stor valgfrihed. Man må kunne tilbyde frihed på en bedre måde, end det borgmesteren taler om. Institutionerne har jo ikke et valg,« siger Julie Lovin.

Regler for vegansk mad i institutioner i Københavns Kommune Institutioner i Københavns Kommune skal følge Fødevarestyrelsens anvisninger. De lyder således: »Udelukkende vegansk ernæring til spædbørn og småbørn (under 2 år) kan ikke anbefales, idet det kan være meget vanskeligt at opfylde barnets ernæringsbehov de første leveår med denne kostform.«

Særligt i forhold til børn i dagtilbud fraråder Fødevarestyrelsen vegansk kost, medmindre der er tale om en 'velplanlagt vegansk menu udarbejdet af en autoriseret klinisk diætist.

Dette er ifølge Fødevarestyrelsen særligt vigtigt, fordi børn i dagtilbud spiser mindst halvdelen af deres måltider i institutionen.

Videre skriver Jesper Christensen, at han synes, at man i kommunen allerede gør meget for forældrenes forskellige madønsker:

»Vi strækker os langt for at imødekomme forældrenes madønsker. Maden i Københavns daginstitutioner har et tårnhøjt niveau, meget højere, end lovgivningen kræver,« skriver borgmesteren og uddyber:

»Vores dagtilbud laver sund, ernæringsrigtig, økologisk mad, herunder også vegetarisk mad, hvis forældre efterspørger det. Det niveau kan jeg godt stå inde for. Hvis nogle partier ønsker et andet serviceniveau, må de stille forslag om det i Borgerrepræsentationen.«

At institutionerne i Københavns Kommune har et højt niveau, er Julie Lovin fuldstændig enig i. Hun blev positivt overrasket, da hun i sin tid besøgte forskellige institutionsmuligheder.

»Det var fedt, at mange var så imødekommende og tilbød vegansk. Der var ingen, der ikke ville.«

Bør vuggestuer også servere vegansk mad?

Julie Lovins anke går i stedet på, at kommunen netop ikke hjælper de institutioner, som faktisk gerne vil tilbyde og kan lave vegansk mad.

Toårige Sia har nemlig fået vegansk mad i det år, hun indtil nu har gået i vuggestuen på Amager.

Julie Lovin, er der ikke en grænse for, hvor mange madønsker og diæter, en institution kan imødekomme?

»Der skal være en grænse, og i dag går den ved vegansk. Jeg er bare forundret over, at Københavns Kommune ikke er foregangskommune. Vegansk er ikke nyt, og det er i vækst. Flere vælger det til, og vi ser det i gadebilledet. Jeg ønsker hellere, at man går ind og hjælper i stedet for at fraråde vegansk kost,« siger Julie Lovin.

Hvor skal grænsen så gå?

»Det har jeg ikke nok indsigt til at kunne sige.«

Borgmesteren siger, at man er velkommen til at tage en madpakke med, hvis man ikke er tilfreds med dagtilbuddets mad. Hvorfor er det ikke godt nok?

»Hvis det var udgangspunktet fra start, havde vi også været tilfredse med det. Men sådan var det ikke. Vi valgte netop institutionen fordi de tilbød den type kost, som vi efterspurgte.«

Ifølge borgmesteren handler det også om ressourcer, og det er jo nemt at sige, at man gerne vil have det ene og det andet, men der skal jo være penge til det?

»Det er en prioritering, og jeg håber, man vælger at lægge flere ressourcer i at uddanne køkkenpersonale i institutioner, hvis det er nødvendigt. Jeg forstår godt, hvis man ikke kan, men der burde i det mindste være mulighed for mere frihed, for reglerne spænder ben. Jeg kender ikke ressourcefordelingen i kommunen, så det er svært for mig at kommentere på,« siger Julie Lovin.