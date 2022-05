'Moderne'. 'Æstetisk'. 'Hyggelig' og 'Intim'.

Selvtilliden fejler ikke noget, når man scroller igennem hjemmesiden hos en af Vesterbros mest besøgte cafeer.

Café Apropos ved Halmtorvet bryster sig af at være en hip storbycafé, der tilbereder deres mad med 'kærlighed' og 'friske råvarer'.

Der var dog ingen kærlighed at spore, da Fødevarestyrelsen tidligere på måneden besøgte den problemramte café.



Fødevarekontrollen kulminerede i en dobbelt bødestraf på 37.500 kroner til Café Apropos på grund af dårlig hygiejne i mere end én forstand.

Både rengøringen og fødevarehygiejnen udløste således dumpekarakter.

Der blev blandt andet fundet et større antal bananfluer samt belægninger af fedt og snavs, fremgår det af Fødevarestyrelsens kontrolrapport.

»Virksomheden fremstår generelt ikke renholdt. I kølerummet fremstår hylder og vægge med snavsede belægninger og belægninger af formodet skimmel. Afløbet i kølerummet fremstår desuden med en del snavs,« skriver Fødevarestyrelsen.

Tjekker du kontrolrapporten ved indgangspartiet, når du besøger et spisested?

Yderligere blev der fundet indtørrede, fedtede belægninger på et emfang, og der var støv og snavs på gulvet og siderne under frituren, står der i kontrolrapporten.

Café Apropos blev partshørt under tilsynet og oplyste, at de ville gøre rent. Det ændrede dog ikke ved, at cafeen fik udstukket et bødeforlæg på 15.000 kroner.

Fødevarestyrelsen måtte atter hive bødeblokken frem, da det yderligere viste sig, at temperaturerne var alt for høje i en række fødevarer, der havde ligget opbevaret i en kølegrav natten over.

Med et lufttermometer blev temperaturen målt til henholdsvis 14,2 grader i skåret pålæg, 10,5 grader i kogt ris ig 9,8 grader i stegt kylling.

Det udløste et ekstra bødeforlæg på 22.500 kroner. Letfordærvelige fødevarer må nemlig maksimalt opbevares ved fem grader for at undgå sygdomsfremkaldende bakteriedannelse.

Café Apropos oplyste ifølge kontrolrapporten, at de ville få styr på temperaturerne.

Ikke desto mindre må cafeens to ejere Kamil Aliz og Tarkan Nart sande, at deres troværdighed efterhånden er helt i bund hos fødevaremyndighederne.

Café Apropos har nu således fået tre sure smileyer på de seneste fire kontrolbesøg.

Det betyder, at cafeen nu er kategoriseret som en ‘virksomhed med dårlig regelefterlevelse’. Det samme Fødevarestyrelsen kalder for et ‘broddent kar’.

Det giver Fødevarestyrelsen mulighed for at tage skærpede sanktioner i brug fremadrettet. Blandt andet i form af to tilsynsførende i stedet for én samt pålagte gebyrer for de tilsynsførendes tid.

Yderligere kan Café Apropos på sigt risikere at blive sat i virksomhedskarantæne, hvis ikke de får rettet op.

En virksomhedskarantæne er en midlertidig lukning, som kan vare op til seks måneder.

Sanktionsmuligheden blev indført tilbage i 2018, fordi enkelte virksomheder ikke reagerede på Fødevarestyrelsens vejledning og eksisterende sanktionsmuligheder.

B.T. har kontaktet Café Apropos for at få en kommentar. Cafeen er dog ikke vendt tilbage på vores henvendelse.