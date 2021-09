»Jeg er glad for, at det endelig er lykkes.«

Sådan lyder det fra sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF) i en pressemeddelelse.

De afsluttende budgetforhandlinger har nemlig sikret finansiering til at realisere Københavns niende parplejehjem.

»Parplejehjemmet har været mit ønske, siden jeg indtog borgmesterkontoret. Jeg har selv været sammen med min mand i 14 år, og jeg kan slet ikke forestille mig, at vi ikke skulle bo sammen,« fortæller hun og fortsætter:

»Derfor ønsker jeg, at vi som kommune skaber rammerne, der gør det muligt for flere at følges ad hele livet – også når behovet for plejehjem bliver aktuelt.«

Fakta om det kommende plejehjem Parplejehjemmet vil indeholde 45 standard-plejeboliger til par på 85 kvadratmeter bolig og 45 plejeboliger med såkaldt samlivsprofil beregnet til én beboer, men med lidt større boligareal på 73 kvadratmeter pr. bolig.



Plejeboliger med samlivsprofil er for par, hvor den raske partner ønsker at bevare nuværende bolig, men alligevel tilbringer en stor del af tiden i partnerens plejebolig. De ekstra kvadratmeter giver på den måde mulighed for en ekstra soveplads i plejeboligen.



Parplejehjemmet med samlivsprofil oprettes med samme funktioner som kommunens øvrige plejehjem, men fordi der bor og færdes flere borgere på parplejehjemmet end på øvrige plejehjem, vil blandt andet arealerne til café, aktiviteter og kontorer blive forøget med fem kvadratmeter pr. parbolig. Kilde: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Parplejehjemmet bliver det første af sin slags og vil – udover deciderede parboliger – også indeholde såkaldte samlivsboliger. Det er boliger beregnet til én person, men med flere kvadratmeter, så den raske partner kan overnatte i boligen.

Plejehjemmets særlige samlivsprofil indebærer desuden, at der vil være et stort fokus på at skabe fællesskaber mellem de raske beboere på tværs af boligerne.

»I dag findes der ganske få parboliger spredt rundt på nogle af vores andre plejehjem, men de er typisk beboet af par, hvor begge er syge. Derfor er det mit ønske, at parplejehjemmet giver mange flere par muligheden for at fortsætte med at leve sammen, fordi der her også vil være fokus på de raske pårørende,« forklarer borgmesteren.

Det er planen, at parplejehjemmet skal opføres på Østre Gasværkgrunden på Østerbro, og det vil stå klar i 2023. Der er afsat i alt cirka 17 millioner kroner til etableringen af plejehjemmet.