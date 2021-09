På lørdag kan du lade rejsekortet, billetten eller pendlerkortet blive hjemme, hvis du skal med bussen i Helsingør Kommune.

I anledning af klimadagen den 18. september 2021 har kommunen nemlig besluttet at gøre udvalgte busruter helt gratis.

Det fremgår af Helsingør Kommunes hjemmeside.

Årsagen til, at busruterne gøres gratis denne dag, er, at kommunen gerne vil fremhæve, at det kan gøre en klimamæssig forskel, hvis man rejser sammen i stedet for hver for sig.

Busruterne, hvor du kan køre med kvit og frit, gælder linje 340, 345, 347, 801 A, 802, 803, 840 og 841.

Men de gratis busruter er dog ikke det eneste, som kommunen har valgt at markere på klimadagen.

På samme dag vil kommunen nemlig også være vært for et arrangement, som går under navnet 'Kør Grønt'-dag.

Her kan borgerne blandt andet prøve at køre i en elbil samt blive klogere på, hvad det indebærer at skifte til en elbil.