Trine Bramsen bør gå af som forsvarsminister.

Det mener en klar overvægt af danskerne i kølvandet på, at Trine Bramsen i de kaotiske dage og timer op til Kabuls fald tog til koncert i Odense og lod sig transportere med Marinehjemmeværnet for at føre kommunalvalgkamp på Ærø.

Det viser en undersøgelse, som YouGov har foretaget for B.T.

Helt præcist er 30 procent af danskerne ‘helt enige’ i, at Trine Bramsen skal gå af, mens 18 procent er ‘delvist enige’.

Omvendt er blot 13 procent af dansker ‘helt uenige’ i, at hun skal gå af, og 9 procent er ‘delvist uenige’.

Resten er hverken enige eller uenige eller har ikke taget stilling.

Som B.T. tidligere har afdækket, brugte forsvarsministeren et af Marinehjemmeværnets patruljefartøjer til at sejle sig tur/retur til partiarrangement på Ærø søndag 15. august. Det var samme dag, som Kabul faldt.

Ministerens brug af patruljefartøjet var ifølge Sten Bønsing, professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, ulovligt, da en minister ikke må bruge Forsvarets materiel til private, partimæssige formål.

Forsvarsminister Trine Bramsen og Peter Hansted (S), som er partiets nye borgmesterkandidat på Ærø til kommunalvalget til november. De står foran Socialdemokratiets campingvogn 'Røde Grete' på Ærø. Billedet er taget søndag 15. august, hvor det stod klart, at situationen i Kabul var katastrofal. Bramsen blev fragtet til Ærø af Marinehjemmeværnets patruljeskib 'MVH 810 Luna'. Foto: Privat foto, Socialdemokratiet på Ærø Vis mere Forsvarsminister Trine Bramsen og Peter Hansted (S), som er partiets nye borgmesterkandidat på Ærø til kommunalvalget til november. De står foran Socialdemokratiets campingvogn 'Røde Grete' på Ærø. Billedet er taget søndag 15. august, hvor det stod klart, at situationen i Kabul var katastrofal. Bramsen blev fragtet til Ærø af Marinehjemmeværnets patruljeskib 'MVH 810 Luna'. Foto: Privat foto, Socialdemokratiet på Ærø

Trine Bramsen er kaldt i samråd om sagen nu på fredag, og her må hun forvente at blive grillet godt og grundigt, vurderer politisk kommentator Erik Holstein.

»Rigtig mange vil nyde at grille hende, men man må gå ud fra, at hun har væbnet sig til tænderne med argumenter om, at hun – trods sine prioriteringer – har passet sit job som forsvarsminister, og at hendes koncertbesøg og besøget på Ærø ikke har haft nogen praktisk betydning for evakueringen,« siger Erik Holstein.

Han tilføjer, at Trine Bramsens prioriteringer op til Kabuls fald 15. august virker som et udslag af utrolig dårlig situationsfornemmelse og dømmekraft.

»Man må undre sig over, at hun ikke ryddede kalenderen og koncentrerede sig om evakueringen af Kabul. Det var dumt af hende,« siger Erik Holstein og fortsætter:

Se undersøgelsen her Fredag 13. august om morgenen informerede udenrigsminister Jeppe Kofod Udenrigspolitisk Nævn om, at Kabul snart ville falde, og at den danske ambassade i Kabul skulle evakueres. Samme dag spise forsvarsminister Trine Bramsen frokost omkring klokken 13 med sin ministerkollega Simon Kollerup på Café og Restaurant Hestkøbgaard ved Furesø Golfklub i Nordsjælland. Om aftenen den 13. august var forsvarsminister Trine Bramsen til koncert i Den Fynske Landsby i Odense i selskab med statsminister Mette Frederiksen og Odenses borgemester. Søndag 15. august - samme dag som Kabul faldt til Taliban - sejlede forsvarsministeren om morgenen med Marinehjemmeværnet fra Svendborg til Ærø, hvor hun besøgte Marstal Navigationsskole og førte kommunalvalgskampagne i selskab med Ærøs socialdemokratiske borgmester og andre lokale socialdemokrater. Trine Bramsen siger, at hun i weekenden 14.-15. august har deltaget i alle møder om det danske evakueringsindsats i Kabul. Hvor enig er uenig er du på den baggrund i følgende udsagn: ‘Forsvarsminister Trine Bramsen skal som følge af sine prioriteringer i dagene op til og på dagen for Kabuls fald gå af som forsvarsminister.’ Helt enig: 30 procent

Delvis enig:18 procent

Hverken enig eller uenig: 19 procent

Delvis uenig: 9 procent

Helt uenig: 13 procent

Ved ikke: 11 procent Kilde: YouGov for B.T. 1.254 repræsentativt udvalgte danskere over 18 år fra YouGov Panelet har svaret i perioden 10.-13. september.

»Men jeg vil mene, at sagen er for lille til, at hun skal gå af på den. Så skal der komme nye oplysninger frem om, at hendes besøg på Ærø og koncertbesøget har haft direkte negativ indflydelse på evakueringsindsatsen og er gået ud over nogle soldater, tolke eller lignende.«

Hvis fremtrædende militærfolk stiller sig frem og siger, at de havde brug for forsvarsminister Trine Bramsen i de hektiske dage op til og under den kaotiske evakuering fra Kabul, men at hun ikke var fuldt til stede, så bliver sagen sprængfarlig for Trine Bramsen, vurderer Erik Holstein.

»Så kommer hun i alvorlige problemer.«

En anden frisk måling, som YouGov har foretaget for B.T., viser, at Trine Bramsen nu er regeringens mindst populære minister, og at danskerne tenderer mod at synes ‘dårligt’ om hende.