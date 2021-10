Lige nu bliver der luftet hunde, solgt kage og indsamlet pant på livet løs af 7.B på Mårslet Skole syd for Aarhus.

»Det er for at støtte Oliver og vise, at vi gerne vil gøre noget for at hjælpe ham,« lyder det fra 13-årige Nellie Mai Koch From, som går i klassen.

I sommerferien fik deres klassekammerat Oliver Riise Schleimann-Pedersen nemlig pludselig konstateret leukæmi, og siden har hans stol i klasselokalet stået tom, da han fortsat får kemobehandlinger og samtidig afventer en knoglemarvstransplantation.

»Det er meget trist at få at vide, fordi det er jo meget sjældent, at det sker, og så bliver man ked af, at det lige sker for Oliver. Det er meget trist,« siger Nellie Mai Koch From til B.T. Aarhus.

Her ses nogle af Oliver Riise Schleimann-Pedersens klassekammerater. I 7.b er der 23 elever. De hjælper alle med indsamlingen. Foto: Mårslet Skole.

I forbindelse med dette års Knæk Cancer-indsamling har Olivers klassekammerater derfor startet en indsamling til Oliver og andre kræftramte, i håbet om at det kan bidrage til bedre behandlingsmuligheder og bedre støtte til de kræftramte og deres familier.

»Jeg har sammen med en fra klassen tænkt mig at lave en kagebod i weekenden, og så skriver vi selvfølgelig, at alle pengene går til indsamlingen, og vi har også samlet pant,« fortæller Nellie Mai Koch From.

Indsamlingen begyndte for omkring en uge siden, og målet var at få samlet 10.000 kroner ind, men allerede nu er der tikket langt flere penge ind.

I skrivende stund er der indsamlet hele 35.530 kroner.

»Det er helt vildt, at så mange vil hjælpe, og at de giver så mange penge. Det er fedt,« lyder det begejstret fra Nellie Mai Koch From.

Olivers klassekammerat Emma Stage er enig.

»Det betyder rigtig meget. Jeg synes bare, det er rigtig dejligt og en god fornemmelse, at vi allerede har fået indsamlet så meget,« siger hun.

Sammen med en af de andre piger i klassen har hun i den lokale Facebook-gruppe tilbudt at lufte folks hunde for at indsamle penge, men hun fortæller, at mange overfører penge til indsamlingen, uden at få hverken luftet deres hunde eller kage.

I Oliver Riise Schleimann-Pedersens klasse er to af klassekammeraterne blevet udvalgt som ambassadører. Den ene er Nellie Mai Koch From til venstre i billedet. Det betyder, at de engang imellem må besøge ham på hospitalet. Grundet sygdommen har han nemlig dårligt immunforsvar og skal derfor holde sig isoleret det meste af tiden. Til højre ses Emma Stage, som også er gode venner med Oliver Riise Schleimann-Pedersen og som ligeledes har hjulpet med indsamlingen. Foto: Privat.

»Vores opslag har fået rigtig mange likes, delinger og søde kommentarer, hvor folk skriver, at de har overført, selvom de ikke har hund, eller uden at vi behøver at gå med den, hvis de har.«

»Det er bare virkelig fedt, at så mange støtter op,« siger hun.

B.T. Aarhus har talt med 13-årige Oliver Riise Schleimann-Pedersen, som lige nu er indlagt på Aarhus Universitetshospital, mens han er i gang med en fem dages kemobehandling.

Han er ved godt mod, og hans tilstand er bedre end tidligere, men det er tydeligt at høre, at det har været et voldsomt forløb.

Hans mor, Lene Riise Schleimann, fortæller, at han blandt andet har været ramt af flere blodpropper, samtidig med at flere af kemobehandlinger ikke har virket.

»Tidligere har han bare ligget med lukkede øjne i sengen og næsten ikke kunnet kommunikere. Han har været meget hårdt ramt,« siger hun.

Her ses et billede fra hospitalet. Kemobehandlingerne gør, at Oliver Oliver Riise Schleimann-Pedersen mister håret, og at hans ansigt er hævet. Foto: Privat

Da hans immunforsvar er svagt, må han ikke se særlig mange af sine klassekammerater, men han fortæller, at det derfor betyder rigtig meget for ham, at de støtter ham og andre kræftramte på den her måde.

»Jeg er mega glad for det. Det er bare dejligt at vide, at man har sådan nogle gode venner,« siger han.