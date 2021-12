Nu har du mulighed for at få et stykke af Café Norden med hjem i din stue.

For tirsdag klokken 12 slår den nu nedlukkede café dørene op en sidste gang, hvor de sælger ud af inventaret.

Det skriver Café Norden på Facebook.

'Vi har sat priser på det hele og vores personale vil hjælpe med at hente varer frem fra vores lager,' skriver de.

I varesortimentet har de stole, lamper, glas, tallerkener, reoler, spejle, og alt hvad Café Norden ellers har i rummet.

Det er efter 28 år, at cafeen nu lukker. Det oplyste den ikoniske cafe 1. december.

»Vi lukker Café Norden. 28 år i Dronningens København tager vi med stolthed videre med i rygsækken. Vi har elsket at ligge i middelalderbyen, hvor der summer af glade mennesker, som elsker at nyde livet,« skrev Café Norden blandt andet.

Café Norden har ellers i mange år været en veldrevet forretning med fremgang, ejet af Flemming Holm Knudsen og hans kone, Charlotte Hovmøller Christensen, der bestyrer caféen.

Men lukningen er sket i forlængelse af et corona-år, hvor Café Norden kunne fremvise et underskud på 2.491.635 kroner i 2020.