Lørdag strejfede Gordon rundt i nabolaget, som han så ofte før har gjort.

Men lige denne tur blev noget anderledes end normalt for den seksårige hankat.

»Da han kom hjem, slikkede han sig meget ét bestemt sted. Og da jeg tjekkede, opdagede jeg til min skræk, at der sad et hagl i siden på ham,« fortæller Lars Mose Kristensen, Gordons ejer.

Et hagl, der heldigvis havde ramt skævt – og som Lars hurtigt fik fjernet. Det skriver Limfjordnyt, der bragte historien først.

Lars Mose Kristensen er vokset op med både hunde og katte, og i dag ejer han to katte – Gordon og Kermit.

Derfor var lørdagens opdagelse også ganske forfærdelig for den inkarnerede dyreven.

»Det er det største svineri. At man måske ikke kan lide dyr og er træt af katte, der render rundt, dét er en ting. Men, at man vælger at skyde efter en stakkels kat, inden man overhovedet henvender sig til ejeren. Det er utigiveligt,« siger Lars Mose Kristensen.

Han fortæller, at han efterfølgende har haft Gordon forbi dyrelægen. Her kom den sorte hankat på penicillin og har det under omstændighederne godt.

Til venstre ses haglet, der sad i Gordon. Til højre ses det aflange sår. Foto: Privatfoto, Lars Mose Kristensen Vis mere Til venstre ses haglet, der sad i Gordon. Til højre ses det aflange sår. Foto: Privatfoto, Lars Mose Kristensen

Efter skudepisoden har Lars Mose Kristensen ikke oplevet betydelige ændringer i Gordons ædfærd. Men han oplever, at hankatten har holdt sig tættere på hjemmet end normalt.

»Han går ikke så langt væk længere. Og han snakker mere med mig, end han plejer. Men det er nok mest mig, der er blevet mere nervøs,« siger Lars Mose Kristensen.

»Jeg tjekker begge katte hver eneste gang, de kommer hjem nu. Det har sat sig mere i mig, end det har i ham.«

Nu håber han, at episoden ikke gentager sig, og at folk i området fremtidigt vil henvende sig direkte til ham, hvis kattene er til gene.

Ifølge loven har katteejere pligt til at gøre, hvad de kan for at holde deres katte på egen grund og hindre, at de er til gene for andre.

En lov Lars Mose Kristensen er bekendt med.

»Jeg ved godt, at loven siger, at man skal holde kæledyr hos sig selv. Men loven siger altså også, at man ikke bare må skyde andres katte,« siger han,

Nu overvejer han, om han skal indhegne sin have yderligere for at sikre, at hverken Gordon eller Kermit kan forlade grunden.