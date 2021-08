Esben Balle fra Give har næsten altid haft kat – og han har altid set på dem som en meget nær ven.

Derfor gjorde det også ekstra ondt, da en meget medtaget Barolo 12. august kom ind ad døren. En kat, han havde haft i fem år.

»Jeg er sikker på, han kun fik trukket sig selv hjem, fordi han var en stor og stærk kat med en stor viljestyrke,« siger han.

Og dagen efter blev værre endnu.

»Min første tanke var, at han var træt, lidt sløj og sulten. Så jeg gav ham noget mad og lod ham slappe af. Men dagen efter havde han intet spist, så jeg kørte til dyrlægen med det samme.«

Dyrlægen vurderede hurtigt, at Barolo skulle sendes til et nærliggende dyrehospital. Her lavede en dyrlæge en masse undersøgelser, og til sidst fandt de et lille sår.

På røntgenbillederne kunne man se, at der sad en svampeformet genstand inde i Barolo, og så var hverken dyrlæge eller Esben Balle i tvivl. Katten var blevet skudt med et luftgevær.

»Bughulen og maven var ødelagt, han var ikke til at redde. Der var ikke andet at gøre, end at sige farvel,« siger Esben Balle.

Barolo blev skudt med et luftgevær. Foto: Privat Vis mere Barolo blev skudt med et luftgevær. Foto: Privat

Han forstår ikke, hvad der kan få folk til at gøre den slags. Han er chokeret og meget ked af, at nogen har taget hans ven fra ham. Da han bor alene, så havde han knyttet et helt særligt bånd til Barolo.

»Jeg havde en anden kat, der døde, da den var 16 år. Før det havde min mor givet mig Barolo, så den gamle kat kunne lære ham at begå sig i området,« fortæller han og forklarer, at han bor inde i Give Lystanlæg, hvor Barolo og den tidligere kat har haft sin gang.

De har begge passet på området, så godt som en kat nu kan.

Esben Balle er ret sikker på, at Barolo er blevet skudt mellem 11. august ved middagstid og 12. august ved middagstid. Men hvem, der har gjort det, ved han ikke. Han har forhørt sig hos sine naboer, men de har heller ikke set eller hørt noget.

Vi kan ikke understrege nok, hvor forfærdelig en handling det er at skyde en kat! Desværre er det noget, vi ser med jævne mellemrum Dyrenes Beskyttelse

»Det er et luftgevær, så det kan ikke høres. Og jeg har selv været væk på arbejde,« fortæller den 52-årige ingeniør, der lige nu arbejder som tjener på en lille restaurant i en nærliggende by.

Sagen er meldt til politiet, og Esben Balle har også bedt det lokale politi undersøge, om der er anmeldelser om forsvundne katte i området.

B.T. har flere gange kunne fortælle historier om katte, der er blevet skudt med luft- og haglgevær. Senest har vi skrevet om katten Feline, der blev skudt med hagl i Randers.

»Vi kan ikke understrege nok, hvor forfærdelig en handling det er at skyde en kat! Desværre er det noget, vi ser med jævne mellemrum,« skrev Dyrenes Beskyttelse dengang på Facebook.

Og Esben Balle håber da også, at Barolos død kan være med til at ændre på det.

»Det er meget trist, at folk udsætter katte for den slags. Jeg håber ikke, at han er død forgæves.«

Om han skal have en ny kat, kan han ikke svare på lige nu. Han skal først komme sig over Barolos død.