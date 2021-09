Blandt prominente musik-navne stod herrelandsholdets træner pludselig på scenen.

I programmet for Nu Festival, der blev afholdt i Kerteminde, kunne man læse, at Poul Krebs, Michael Falch og andre store navne ville spille til festivalen.

Men ét navn stod ikke på programmet.

»Om et kvarter er vi klar med landstræneren her på scenen,« sagde Lasse Sjørslev, der var vært sammen med sin kone Josefine Høgh.

»Er I klar på at larme noget fodboldlarm for landstræner Kasper Hjujlmand?«, råbte Josefine Høgh.

Til store klapalver og jubel kom Kasper Hjulmand smilende på scenen.

Han havde hverken guitar eller mundharmonika med. Det behøvede han ikke.

Han var festivalens store overraskelse som gæst i et interview med Lasse Sjørslev og Josefine Høgh.

Med et stort smil på læben satte Kasper Hjulmand sig til rette i stolen og lod sig intervieww af Lasse Sjørslev og Josefine Høgh.

Om fodboldlandsholdets nuværende status sagde Kasper Hjulmand:

»Jeg føler, at vi er sammen om det. Og det er noget af det smukkeste ved landsholdsfodbold, og det er noget af det, jeg har drømt om.«

Fodboldlandsholdet rider på en bølge af opbakning, forklarer landstræneren.

Der blev snakket om lidt af hvert i interviewet med Kasper Hjulmand - men selvfølgelig hændelsen med Christian Eriksen fyldte en del. Foto: Michael Nørgaard, Byrd Vis mere Der blev snakket om lidt af hvert i interviewet med Kasper Hjulmand - men selvfølgelig hændelsen med Christian Eriksen fyldte en del. Foto: Michael Nørgaard, Byrd

Lasse Sjørslev nævner 'det'.

»Jeg tror, at det stadig sidder i mange af os,« siger Lasse Sjørslev.

'Det' er selvfølgelig hændelsen med Christian Eriksen, der faldt om i Parken under Danmarks første EM-kamp mod Finland.

»Jeg tror, at det har gjort, at paraderne er faldet lidt,« siger landstræneren og fortsætter:

»Befolkningen kunne genkende os og kunne mærke os. De kunne mærke spillerne,« siger Kasper Hjulmand.

Landstræneren har kun rosende ord til sin spillere fra scenen i Kerteminde:

»Spillerne var helt fantastiske. Det var ekstremt svært at være spiller i den situation. Deres bedse ven kæmper for livet. De tror, at de har mistet ham.«

»De bliver bedt om at spille igen. De bliver bedt om at spille tre dage senere mod verdens bedste landshold. Og så render de rundt med de her følelser.«

Det var Lars Høgh og Michael Falch der arrangerede Nu Festival, der foregik ved Lundsgaard Gods i Kerteminde.

De to arrangører regner med og håber på, at festivalen bliver en årlig begivenhed.