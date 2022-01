Hvis man er fra Odense og over en vis alder, vil man sikkert huske flere af disse bygninger.

For i tidligere tider havde byen en jernbanestation med tårne, sit helt eget Tivoli og Fyens Forum, som kunne huse massevis af gæster til koncerter og andre store arrangementer.

Se herunder, hvilke imponerende og interessante bygninger, der tidligere har ligget i Odense:

Foto: Odense Bys Museer

Fyens Forum vil der sikkert være mange i Odense, der kan huske. Det var gartnerne, der stod bag den store bygning, som ud over en masse udstillinger, husede en masse legendariske rockkoncerter.

»Der er jo både navne som Rolling Stones, Black Sabbath og The Who, som har spillet derinde. Der var bare det problem, at lyden var ekstremt dårlig,« siger arkivar ved Historiens Hus, Andreas Skov.

Foto: Odense Bys Museer

Et andet vartegn, som mange odenseanere og fynboer sikkert vil huske, er Tivoli, der lå lige ved siden af Zoo. Faktisk hang det sammen med den zoologiske have, og Tivoli-delen blev åbnet i 1949 og gik i starten under navnet Odense Zoo – Tivoli, men kom senere til at hedde Fyns Tivoli.

»Det husede også en masse store navne i sin tid. Dario Campeotto og Lily Broberg optrådte, da de var store navne, men Tivoliet blev altså senere lukket i 1994, hvor det gav plads til en større Zoo,« lyder det fra arkivaren.

Foto: Historiens Hus

Næste bygning på listen vil mange sikkert ud fra bygningens udseende kunne gætte formålet med.

Det er nemlig en gammel banegård. Og selvom der i dag også ligger en anden gammel banegård i Odense, så er den her altså endnu ældre. Den blev opført i 1865 og var i brug frem til 1914, hvor det man i dag kender som 'den gamle banegård' erstattede den.

»Bygningen blev brugt frem til 1955 som godsbanegård. Samme år besluttede man at rive bygningen ned efter en stor brand.«

Foto: Historiens Hus

Et ømt punkt for mange odenseanere var Thomas B. Thriges Gade, som indtil for nylig delte den gamle bykerne i to.

En af grundene til, at den er så vidt debatteret, er blandt andet, at mange fine bygninger måtte lade livet, da den skulle anlægges. Heriblandt Brockmanns Hotel. Det hed Larsen Hotel, da det blev bygget i 1850'erne.

»Da tyskfødte Heinrich August Brockmann overtog det i 1860erne ændrede det navn til Brockmanns, som det hed lige til nedrivningen.«

Foto: Historiens Hus

En anden markant bygning, som folk i Odense måske mindes, er Industripalæet.

Det lå med front ud mod Albani Torv og bagside ud til Eventyrhaven, og så var det centrum for Odenses egen BZ'er-bevægelse, som var imod, at den gamle, smukke bygning skulle rives ned. I dag ligger Danske Banks finanscenter på samme plads.

»Industripalæet blev opført i 1891 af Foreningen af 1889 for Haandværk og Industri i Odense, og så endte det med, at det blev revet ned i 1983,« siger arkivar Andreas Skov.