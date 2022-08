Lyt til artiklen

Katarina Ammitzbøll fra De Konservative har kaldt klimaminister Dan Jørgensen (S) i samråd.

»Det er ingen hemmelighed, at vi har været stærkt kritiske over at løse energikrisen med den her såkaldte varmecheck,« siger Katarina Ammitzbøll (K).

Hun fortæller, at indkaldelsen til samrådet kommer, efter at Koldings borgmester, Knud Erik Langhoff (K), fik en forkert varmecheck samt de andre tilfælde af fejl, der er kommet frem de sidste par dage.

»Varmechecken har ramt både skævt og forkert. De, der skulle have akut hjælp og ikke har fået den, får nu at vide, at de skal klage til næste vinter.«

Katarina Ammitzbøll indkaldte til samrådet i går. Hun håber, at det kommende samråd vil afgive et svar fra regeringen, og at udbetalingen til dem, der endnu mangler en varmecheck, vil ske hurtigere.

»Regeringen må erkende, at det her er en ommer, som de skal få styr på.«

I de seneste dage er der sendt 2,4 milliarder skattekroner ud til 411.000 husstande i form af varmechecken, der er på 6.000 kroner.

Et endnu ukendt antal danskere har modtaget en uberettiget varmecheck, de får lov til at beholde.

Samtidig er der flere, der har haft udsigt til en varmecheck, men som ikke har modtaget den.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra klimaminister Dan Jørgensen, men har endnu ikke modtaget svar.