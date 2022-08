Lyt til artiklen

Der er givet et milliardbeløb i varmehjælp, og borgmester undrer sig over, at han har fået del i beløbet.

Koldings borgmester, Knud Erik Langhoff (K), undrer sig over, han har fået knap 6.000 kroner i varmehjælp som kompensation for stigende gaspriser.

Han har nemlig aldrig haft et gasfyr i de 40 år, han har boet i sit hus. Det bliver opvarmet med fjernvarme.

»Jeg synes, at det er betænkeligt, at pengene har så lille værdi, at det kan ske det her, og ikke mindst, at man ikke har mulighed for at ændre på det,« siger Knud Erik Langhoff.

I alt er der blevet udbetalt 2,4 milliarder kroner som varmehjælp. Udbetalingen er sket automatisk til den ældste i husstanden, og derfor var det også Knud Erik Langhoffs kone, som er et år ældre end ham, der fik pengene udbetalt.

»Hun var i vores sommerhus i Blåvand, og pludselig en aften skriver hun til mig, at jeg skulle ringe, da hun så, at der var kommet penge ind på kontoen,« fortæller borgmesteren fra Kolding.

»Og så har vi gået og tænkt på, hvad vi dog skulle gøre, fordi det er uretmæssigt udbetalt til os.«

DR Nyheder har de seneste dage beskrevet, at borgere har fået varmehjælp, fordi der har været fejl i BBR-registeret. Men i Knud Erik Langhoffs tilfælde fremgår det altså af registret, at hans hus opvarmes med fjernvarme.

Varmehjælpen er målrettet husstande med en indkomst på under 650.000 kroner om året.

Knud Erik Langhoff sagde sidste år sit arbejde som bankrådgiver op for at føre valgkamp op til kommunalvalget. Derfor er han røget under indkomstgrænsen.

Men derudover har han ikke noget bud på, hvorfor han og hans kone har fået pengene udbetalt.

Selv om de skulle være udbetalt uberettiget, skal de ikke betales tilbage. Det er nemlig skrevet ind i loven, at boligejerne kan beholde pengene, hvis beløbet ikke overstiger 6.000 kroner.

Knud Erik Langhoff har dog fået sin advokat til at undersøge, hvad han bør stille op.

»Jeg har snakket med min advokat om det, for jeg skal jo passe på som borgmester,« siger han.

Advokaten har fortalt, at han ikke kan stille noget op.

»Vi kunne jo vælge at give dem til velgørende formål, men vi har også fem børn, som alle sidder i et hus, og som egentligt er hårdt ramt af varmeudgifter.«

»De blev også helt harme, da de hørte, at vi havde fået varmehjælp, og de ikke havde fået det.«

Indtil videre vil Knud Erik Langhoff dog lade pengene stå på kontoen i tilfælde af, at det bliver muligt at betale pengene tilbage.

/ritzau/