Du hiver det krøllede mundbind op ad lommen, kort før toget ankommer til perronen.

Det er lidt irriterende og lidt varmt. Måske det, på grund af sin krøllede tilstand, kilder lidt i næsen.

Men det er vand i forhold til de mange hospitalsansatte, der gennem helt epidemien har haft mundbind på dagligt på hospitalsgangene, fra de møder, til de går hjem.

Ja, faktisk har seks ud af ti medarbejdere oplevet hudreaktioner ved brug af de forskellige typer masker, værn og visirer.

Det viser en ny undersøgelse blandt 10.000 hospitalsansatte i Region Hovedstaden. Det er den største af sin slags internationalt og blev gennemført under 2. bølge i Danmark.

»Mange oplevede hudproblemer som eksem, nogle fik bumser, og nogle fik trykmærker rundt omkring i ansigtet. Så undersøgelsen afspejler egentlig meget godt de klager, jeg møder fra kollegerne,« siger Jette Skiveren, der står bag undersøgelsen.

Hun er klinisk sygeplejespecialist i Hudafdelingen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

I undersøgelsen er det tydeligt, at der især er én faktor, der betød noget, i forhold til om man får hudreaktioner:

Hvor længe, man har maske på i løbet af en dag.

Hvad synes du om at bære mundbind eller maske?

Således viser undersøgelsen, at personale, der i perioden brugte maske i mere end seks timer om dagen, havde fire gange højere risiko for at få hudreaktioner, end dem der bruge den i mindre end tre timer.

»Jo længere tid masker bruges, jo større risiko er der for irriteret hud, uanset hvilken type maske, der anvendes. Så det er vigtigt med pauser, når man bruger maske, pointerer Jette Skiveren.

Den kliniske sygeplejespecialist har heldigvis en række råd, hvis du selv er generet af at bruge maske og vil undgå irriteret hud:

Tør ansigtet af umiddelbart efter brug af maske

Rens ansigtet mindst en gang dagligt med sæbefri ansigtsrens

Brug en fugtighedscreme tilpasset din hudtype og eventuelt kronisk hudsygdom

Vælg produkter uden parfume og problematiske ingredienser

Prøv en maske fra en anden producent

Tal eventuelt med en læge om ordination af behandlingscreme.

I undersøgelsen viste det sig også, at der er forskel på hudreaktioner, alt efter hvilken type værnemiddel, man bruger.

Ved kirurgiske masker var de mest almindelige reaktioner for eksempel knopper og bumser, mens det for åndedrætsværn var rød og irriteret hud. Samtidig var personer, der i forvejen havde kroniske hudsygdomme, også flere reaktioner.