Vi taler om genbrug, genbrug og genbrug.

Nu vil PFA Ejendomme tage del i den samtale.

Således vil PFA ejendomme, der også har været med til at udvikle det store Lighthouse-byggeri på Aarhus Ø, bygge et stort højhus beklædt med genbrugsmateriale.

Helt konkret er der tale om et 14.300 kvm stort projekt i Aarhus, hvor blandt andet et højhus i op til 20 etager skal beklædes.

Det skriver byudviklingsmediet Byens Ejendom.

Projektet har fået navnet 'TRÆ' og har stort fokus på bæredygtighed og nedbringelse af klimaaftryk.

Det er planen, at projektet skal være en del af Sydhavnskvarteret. Udover det store højhus i 20 etager vil der også blive bygget to bebyggelser i seks etager.

Af et notat fra Aarhus Kommune fremgår det, at projektet påtænkes at blive en hybrid mellem træ og beton, hvor de enkelte materialer anvendes, hvor det giver bedst mening.

Det fremgår samtidig, at facadens udtryk vil blive færdigudviklet i byggeperioden i takt med, at genbrugsmaterialerne anskaffes. Materialerne vil skulle testes i en række forsøg både i forhold til brand og monteringsprincipper.

Projektet er et samarbejde mellem PFA ejendomme og Kilden & Hindby, Lendager, Group og Moe.

Købsaftalen, som PFA Ejendomme har indgået, afventer politisk godkendelse.