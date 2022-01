Om 8 år skal 20 procent af varmen til aarhusianerne komme fra det varme vand i vores undergrund.

Det står klart, efter forsyningsselskabet AffaldVarme Aarhus og geotermiselskabet Innargi har indgået en aftale, der for første gang bringer geotermisk fjernvarme i spil i stor skala.

Dermed vil Aarhus vise resten af verden, hvordan man udnytter den grønne omstilling ved hjælp af såkaldt geotermi, som er det varme vand i vores undergrund.

»Det her er en historisk dag for fjernvarmen i Aarhus, og jeg er stolt over, at vi kan blive ved med at gøre aarhusianernes varme stadigt grønnere. Geotermi er en vedvarende energikilde og dermed et vigtigt skridt i vores bestræbelser på at få meget mere vedvarende energi ind i fjernvarmen. Geotermi er en forudsætning for, at vi i 2030 kan nå i mål med at udfase importerede træpiller,« siger Bjarne Munk Jensen, administrerende direktør for AffaldVarme Aarhus.

Konkret skal virksomheden Innargi nu bore de første efterforskningsbrønde i Aarhus. De skal vise, om undergrunden kan levere den forventede varme og give den sidste viden til det endelige design af det kommende anlæg.

Med anlægget i Aarhus er det muligt at reducere mængden af træpiller, der skal importeres med 55.000 tons per år.

Det betyder, at de direkte biogene CO₂-udledninger reduceres med 95.000 tons, og anvendes den sparede biomasse til for eksempel metanol til transport, kan der spares yderligere 70.000 tons CO₂ – svarende til udledninger fra 30.000 benzinbiler.

Den største risiko i forbindelse med geotermi er, at undergrunden ikke kan levere den forventede varme, eller at der opstår undergrundsrelaterede driftsproblemer i anlæggets forventede levetid på 30 år.

Innargi bærer undergrundsrisikoen i alle projektets faser.

På den måde får hverken AffaldVarme Aarhus eller forbrugerne uforudsete udgifter, hvis noget ikke går som planlagt.

»I Aarhus har vi et ambitiøst mål om at være en CO₂-neutral by i 2030. I dét regnskab betyder varmeforsyningen til borgerne og virksomhederne rigtigt meget. Derfor er det en stor glæde, at Aarhus nu kan tage de første skridt i et meget ambitiøst og grønt projekt, hvor 20 % af varmen kommer fra en ny vedvarende energikilde,« siger Borgmester i Aarhus Jacob Bundsgaard.

Anlægget forventes allerede at kunne levere varme fra 2025, selvom det først forventes helt færdigt i 2030.

Den forventede levetid er 30 år.