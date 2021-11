En kanin er ikke bare et nemt kæledyr, der kan bo i et hjørne af haven og passe sig selv.

Det har et stort antal danskere indset i løbet af sommeren, og derfor vælter de små pelsdyr lige nu ind på dyreinternater i Aarhus og Nordjylland.

Det fortæller Karina Fisker, der er internatleder ved Dansk Dyreværn Aarhus.

»Siden i sommer har vi modtaget et stort antal kaniner, og lige nu får vi flere henvendelser, fra folk der vil af med deres kaniner, end vi kan hjælpe,« fortæller Karina Fisker.

Oveni de kaniner Dansk Dyreværn tager imod fra privatpersoner, får de også indleveret dyr, der er blevet sat af i en skov eller på en rasteplads. Den tendens oplever Dansk Dyreværn Aarhus som værende stigende.

Karina Fisker fortæller, at de oplever, at de mange kaniner kommer, fordi folk fejlvurderer, hvor meget pleje de egentlig kræver.

Samtidig kan coronaepidemien måske også have betydet, at flere har anskaffet sig et kæledyr, som de ikke længere har den samme tid til.

»Det kan sagtens være en del af forklaringen,« siger Karina Fisker.

Hos Dansk Dyreværn bliver kaninerne sundhedstjekket og neutraliseret, og så begynder Dansk Dyreværn at lede efter nye hjem til dem.

»Når de skal have nye hjem, gør vi rigtigt meget ud af at have snakken med dem, der henvender sig, så de ved, hvad det kræver. Det skal ikke bare være børnene, som ønsker sig en kanin, men hele familien,« siger Karina Fisker.

Hun oplever dog også, at folk er blevet bedre til at henvende sig til netop internater, når de skal have et nyt kæledyr, og derfor går det også godt med at få afsat kaninerne igen.

»Fordelen er også, at man får råd og vejledning, når man overtager sit kæledyr, og at man altid kan ringe og få yderligere vejledning, hvis behovet opstår.«

Men lige nu er udbuddet dog større end efterspørgslen, og derfor må både Dansk Dyreværn Aarhus, som har plads til 40 kaniner, og Dyrenes Beskyttelse i Nordjylland, som kan huse 16, melde om, at de er fuldt booket.

Det skriver TV2 Østjylland.

Karina Fisker siger til B.T., at hun håber, de danskere, som gerne vil af med deres kaniner, vil væbne sig med tålmodighed og tage sig godt af dem, indtil der bliver plads på et af internaterne.